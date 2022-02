Moskiewska giełda reaguje na atak Rosji na Ukrainę. Kolejne decyzje „w późniejszym czasie”

W czwartek rano moskiewska giełda poinformowała, że zawiesza wszelkie transakcje w związku z rozpoczęciem inwazji Rosji na Ukrainę. Handel zostanie wznowiony w „późniejszym terminie”, wyjaśniono w komunikacie.

W czwartek 24 lutego około godziny 5 rano Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Armia Władimira Putina atakuje miasta w całym kraju. Doniesienia o ostrzałach i walkach pochodzą m.in. z Kijowa, Charkowa, Odessy i Mariupola. W związku z zagrożeniem, nad całą Ukrainą zamknięta została przestrzeń powietrzna dla samolotów cywilnych. „Zawiesza się świadczenie usług ruchu lotniczego cywilnym użytkownikom przestrzeni powietrznej Ukrainy” – podano. MSW Ukrainy apeluje z kolei do mieszkańców, by pozostali w domach do czasu usłyszenia syreny ogłaszającej, że sytuacja się ustabilizowała.

