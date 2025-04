Koniec pracy po 35 latach? Rząd szykuje przełom w emeryturach

Polski rząd przygotowuje się do wprowadzenia emerytur stażowych. Nowe przepisy umożliwią kobietom zakończenie pracy po 35 latach składkowych, a mężczyznom po 40 latach – niezależnie od osiągnięcia obecnie obowiązującego wieku emerytalnego. Inicjatywa ma szansę znacząco wpłynąć na system emerytalny w Polsce, a według minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk decyzja w tej sprawie już zapadła.

Zmiany w emeryturach

Rozważane zmiany powstały na podstawie projektów ustaw przygotowanych przez Lewicę i NSZZ Solidarność. W praktyce oznacza to, że część kobiet będzie mogła przejść na emeryturę nawet w wieku 55 lat – czyli o pięć lat wcześniej niż obecnie. Dla mężczyzn możliwość wcześniejszego zakończenia kariery zawodowej pojawi się po 40 latach stażu pracy.

Kwestia obniżenia wieku emerytalnego była przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Przedstawiciele związków zawodowych podkreślają, że wielu pracowników nie jest w stanie pracować aż do osiągnięcia wieku 60 lub 65 lat. Z drugiej strony dane ZUS pokazują wzrost liczby pracujących emerytów. Na koniec 2024 roku było ich 872,6 tys., w porównaniu do 575,4 tys. w 2015 roku.

Jak wynika z raportu, 58,1 proc. aktywnych zawodowo emerytów to kobiety, a 96,4 proc. to osoby w wieku 60 lat i więcej. Średni wiek pracującego emeryta wyniósł 67,5 roku – w przypadku mężczyzn 69,2, a kobiet 66,3 roku.

Wcześniejsza emerytura

Warto wspomnieć o niedawnym projekcie ustawy przyjętym przez Senat, dotyczącym tancerzy baletowych. Nowe regulacje pozwolą kobietom w tej grupie zawodowej przechodzić na emeryturę w wieku 40 lat, a mężczyznom – w wieku 45 lat, jeśli mają co najmniej 20 lat pracy w zawodzie.

Obecnie wiek emerytalny kobiet w Polsce to 60 lat, jednak eksperci od dawna wskazują, że powinien on zostać podniesiony do 67 lat dla wszystkich. Ma to przeciwdziałać kryzysowi finansowemu w systemie ubezpieczeń społecznych. Rok 2025 może przynieść decydujące zmiany dla przyszłości emerytur w Polsce, gdzie obowiązuje jeden z najniższych wieków emerytalnych w Europie.

