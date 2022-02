Zełenski pisze o członkostwie Ukrainy w UE: To kluczowy moment, aby domknąć długo trwającą dyskusję

„To kluczowy moment, aby domknąć długo trwającą dyskusję i raz na zawsze zadecydować o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. Rozmawiałem z przewodniczącym Rady Europejskiej o dalszym wsparciu w heroicznych zmaganiach Ukraińców w ich walce o wolną przyszłość” – napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy

Prezydent Ukrainy wspomniał, że przeprowadził kolejną rozmowę z Charles'em Michelem. Jeszcze wczoraj przewodniczący Rady Europejskiej wspomniał o tym, że w momencie, gdy Kijów był ponownie atakowany, wykonał telefon na Kreml, w którym apelował o natychmiastowe zatrzymanie przemocy. „Musimy natychmiast zmobilizować światową społeczność w celu ochrony prawa międzynarodowego” – pisał na Twitterze. Michel wyraził także swoje wsparcie dla Ukrainy. Mówił m.in. o tym, że państwa UE przekażą do kraju kolejne dostawy broni i amunicji.

Państwa członkowskie UE wprowadziły już dwa pakiety sankcji przeciwko Rosji. Co prawda do tej pory nie zastosowano najostrzejszego z rozwiązań, czyli odcięcia gospodarki Władmira Putina od międzynarodowego system płatności SWIFT, ale okazuje się, że może to nastąpić w najbliższych dniach. We wspólnym oświadczeniu napisali o tym ministrowie finansów państw członkowskich UE, przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej.

Rozmowy na temat wprowadzenia trzeciego pakietu sankcji, który miałby zawierać również odcięcie Rosji od SWIFT, potwierdził także polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Więcej informacji na temat wojny na Ukrainie znajdziesz w relacji na żywo.

twitterCzytaj też:

Wojna na Ukrainie. 28 krajów przekaże Ukrainie dodatkową pomoc wojskową, w tym broń