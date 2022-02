Raj dla bogaczy będzie piekłem rosyjskich oligarchów. Monako dołącza do sankcji

Książę Albert II poinformował, że Księstwo Monako dołączy się do zaproponowanych przez Komisję Europejską sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję.

To kolejny bardzo bolesny cios, jaki otrzymali dziś rosyjscy miliarderzy. Wcześniej do listy państw, które nałożyły najostrzejsze sankcje gospodarcze na Rosję, dołączyła Szwajcaria, która przez lata była znana z zachowywania neutralności i niemieszania się w sprawy polityczne. Stąd właśnie była tak popularnym miejscem do lokowania swoich oszczędności.

Raj dla miliarderów i fannów Formuły 1

Z swojej neutralności znane było także Księstwo Monako, które kojarzy się nie tylko z najbardziej znanym ulicznym wyścigiem Formuły 1, ale także z niezwykłym przepychem i luksusowymi jachtami. To właśnie tam cumują jedne z największych jednostek, należących do najbogatszych ludzi świata. Niewielkie księstwo na Francuskiej Riwierze to miejsce rezydencji bardzo wielu miliarderów.

