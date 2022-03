Rosjanie mogą mieć w Szwajcarii majątek wart 213 mld dol. Trwa zamrażanie aktywów oligarchów

Szwajcarski rząd zadecydował o zamrażaniu rosyjskich aktywów. Do tej pory proces objął majątek wart 5,75 mld franków, co stanowi równowartość blisko 6,2 mld dol. Choć kwota robi wrażenie, jest to dopiero początek: szacuje się, że łączny majątek Rosjan w tym kraju może być wart 213 mld dol.

Zamrażanie aktywów, a nie konfiskata majątku



Zamrażanie aktywów nie jest procesem łatwym, gdyż nie polega na tym, że w drodze jednej decyzji dostęp do swoich nieruchomości, akcji szwajcarskich firm i oszczędności w bankach tracą wszystkie osoby, które mają rosyjskie obywatelstwo. Zamrażanie aktywów obejmuje wyłącznie osoby wskazane na specjalnych listach, więc urzędnicy muszą sprawdzić, czy Rosjanin, który ma majątek na terenie Szwajcarii, został na niej ujęty.

Warto podkreślić, że Szwajcaria zamraża aktywa, ale ich nie konfiskuje, a więc nie zmieniają właściciela.

Kilka dni temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski zaapelował do władz Szwajcarii, by przyśpieszyła proces zamrażania aktywów rosyjskich. „W waszych bankach znajdują się pieniądze tych, którzy wywołali tę wojnę. Pomóżcie z nimi walczyć. Byłoby dobrze, by pozbawić ich tych przywilejów” – oświadczył.

Rozumiejąc powagę sytuacji, szwajcarskie banki starają działać szybko. Credit Suisse, jeden z największych szwajcarskich banków, chciałby oddelegować grupę pracowników na dyżury weekendowe i nocne, w trakcie których zajmowaliby się właśnie weryfikowaniem danych o majątkach oligarchów i fizycznym blokowaniem ich oszczędności. Taka postawa szwajcarskich bankowców nie ma precedensu – do tej pory instytucje finansowe w tym kraju dbały o dyskrecję swoich klientów i nie zgadzały się na jakiekolwiek utrudnianie im korzystania z zawartości bankowych skrytek. Takie podejście sprawiło, że oligarchowie od lat byli lojalnymi klientami helweckich banków i jeszcze kilka tygodni temu nie mieli podstaw, by przypuszczać, że zachowująca od dekad neutralność Szwajcaria przyłączy się do sankcji.

Szwajcaria wprowadziła pełen pakiet sankcji przeciw Rosji

Tymczasem Szwajcaria zastosowała wobec Rosji takie same sankcje jak Unia Europejska. Poza zamrożeniem kont bankowych i majątków Rosjan wspierających reżim, zamknęła swoje niebo dla rosyjskich samolotów, a w piątekrząd w Bernie podjął decyzję o zakazie eksportu ze Szwajcarii towarów i powiązanych usług dla rosyjskiego sektora energetycznego. Zabronione jest również działanie w Szwajcarii rosyjskich przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz udzielanie pożyczek lub innych środków finansowych takim podmiotom.

Szwajcaria wprowadziła także zakaz importu towarów żelaznych i stalowych z Rosji oraz eksportu do Rosji towarów luksusowych i tych związanych z żeglugą morską. W sektorze finansowym zakazane są transakcje z niektórymi rosyjskimi przedsiębiorstwami państwowymi oraz świadczenie usług ratingowych.

