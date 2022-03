Morawiecki: Wielu oligarchów ulokowała swoje majątki w Szwajcarii. Trzeba je zablokować

Podczas spotkania Ignazio Cassis, prezydenta Szwajcarii z premierem Mateuszem Morawieckim rozmawiano o pomocy dla Ukrainy, ale także o konieczności zablokowania środków rosyjskich oligarchów, które ulokowane są na kontach szwajcarskich banków.

– W normalnych czasach byłoby bardzo wiele tematów bilateralnych do omówienia. Dziś głównym tematem jest Ukrainia. Omówiliśmy sposoby, jak można pomagać Ukrainie – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – Szwajcaria jest miejscem, gdzie wielu rosyjskich oligarchów ulokowała swoje majątki. Muszą zostać one zablokowane i do tego namawiałem pana prezydenta. Trzeba odciąć tlen do machiny wojennej Putina – poinformował.

– Oligarchowie nie tylko nie mogą dysponować swoimi majątkami, a dodatkowo, gdy jakaś firma zarejestrowana jest na jednego z oligarchów, to nie może już funkcjonować – powiedział prezydent Szwajcarii.

Plan odbudowy Ukrainy

Premier Morawiecki mówił również, że potrzebne jest myślenie już również o tym, co wydarzy się, gdy wojna na Ukrainie się zakończy.

– Cała Unia Europejska jest gotowa na wielki plan odbudowy, który nastąpi zaraz po wojnie. Na razie koncentrujemy się na działaniach polityczny i dyplomatycznych, które mają sprawić, aby rosyjskie czołgi wyjechały z Ukrainy. Może w tym pomóc polityka sankcji, co rozumie również Szwajcaria, mimo że nie jest członkiem UE – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wołodymyr Zełenski zwrócił się do szwajcarskich banków

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się dziś do zebranych w szwajcarskim Bernie demonstrantów, którzy protestowali przeciwko wojnie na Ukrainie.

– Wasze banki są miejsce, gdzie spoczywają pieniądze ludzi, którzy rozpętali tę wojnę. To bardzo bolesne. Możecie zamrozić ich konta – powiedział Zełenski, zwracając się do banków. – Ukraińcy czują, co to znaczy mieszkać w zniszczonym mieście. Nasze miasta są niszczone na rozkaz ludzi, który mieszkają w Europie, także w pięknych miastach Szwajcarii. Byłoby dobrze, gdybyście odarli ich z tych przywilejów – dodał.

Według wyliczeń ekspertów, w szwajcarskich bankach zgromadzone jest ponad 213 miliardów dolarów na kontach, które należą do rosyjskich oligarchów.

