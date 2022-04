Morawiecki do krajów handlujących z Rosją: Cnotę stracicie, rubla nie zarobicie

– Sankcje nie działają. Najlepszym dowodem na to jest kurs rubla – powiedział premiera Mateusz Morawiecki podczas spotkania z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą. Szefowa PE odwiedziła Polskę w drodze powrotnej z kilkudniowej wizyty w Kijowie, gdzie spotkała się z przedstawicielami ukraińskiego parlamentu, premierem i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Więcej pieniędzy z Unii Europejskiej

Premier Mateusz Morawiecki ponownie zaapelował do Unii Europejskiej o uruchomienie dodatkowych środków finansowych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. – Potrzebujemy więcej nowych środków europejskich, aby pomagać ludziom, którzy potrzebują pomocy. My – rząd, samorządy, ludzie, zrobiliśmy wszystko, co było trzeba – powiedział.

– Pomoc musi być konkretna. Stąd mówimy o kwocie 1000 euro na każdą osobę, która musiała uciekać z Ukrainy. Po to UE jest wspólnotą. Po to my również przekazywaliśmy środki przy poprzednich kryzysach uchodźczych. Teraz podobnej pomocy również się domagamy – dodał premier, komentując informacje o propozycji przekazania 1000 euro na każdego uchodźcę.

Unia Europejska może nałożyć kolejne sankcje na Rosję

Tematem konferencji premiera i przewodniczącej PE były także nowe sankcje, które Unia Europejska może nałożyć na Rosję.

– Bezprecedensowa jedność to coś, co bardzo mnie cieszy. Jeśli ktoś zapytałby mnie przed 24 lutego, czy to możliwe, to miałabym wątpliwości. Tymczasem państwa UE bardzo szybko przyjęły cztery pakiety sankcji przeciwko Rosji. Tak, więcej sankcji jest niezbędne. Potrzebujemy też lepszej egzekucji już nałożonych przepisów. Są luki, które są wykorzystywane i musimy się tym zająć – powiedziała Roberta Metsola. Przewodnicząca PE podziękowała także Polakom za ich pomoc wobec uchodźców. – Podziwiamy i jesteśmy wdzięczni, że daliście dach nad głową i opiekę medyczną dla milionów osób uciekających z Ukrainy – powiedziała.

Premier zaapelował do przywódców UE

Mateusz Morawiecki zwrócił się także do przywódców krajów Unii Europejskiej, którzy nadal handlują z Rosją, a także tych, w których swoje majątki trzymają rosyjscy oligarchowie. Odniósł się do znanego, rosyjskiego przysłowia.

– Cnotę stracicie, rubla nie zarobicie. Nie ma powrotu do czasów, gdy można było handlować z Rosją. Musimy pozostać zjednoczeni, musimy zarekwirować rosyjskie majątki. To jest źródło nowych środków. Samo zamrażanie nic nie da. Konieczna jest konfiskata majątków oligarchów, aby odbudować Ukrainę – powiedział. – Apeluję do kanclerza Niemiec i kanclerza Austrii, aby nie poddawali się szantażowi Putina. On chce złamać nasze sankcje – dodał premier.

