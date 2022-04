Media: Polska może dostać 1,4 mld euro pomocy dla uchodźców

Komisja Europejska postanowiła przeznaczyć pieniądze z programu REACT-EU na pomoc państwom przyjmującym uchodźców z Ukrainy. Polska ma otrzymać w ramach tej pomocy 559 mln euro. Według ustaleń „DGP” Komisja Europejska znalazła więcej pieniędzy, które chce przeznaczyć na pomoc w walce z efektami rosyjskiej wojny w Ukrainie.

1,4 mld euro dla Polski

KE przeanalizowała poziom wykorzystania przez Polskę funduszy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Razem z tymi środkami Polska mogłaby otrzymać łącznie 1,4 mld euro na pomoc uchodźcom.

Z niewykorzystanymi funduszami może być jednak problem, bo te były przyznawane województwom. Jeśli jakieś województwo wykorzystało je w 100 procentach lub zrezygnowało z zaplanowanych projektów w celu przesunięcia pieniędzy na pomoc, to nie będzie mogło liczyć teraz na dodatkowe środki. Tak wg „DGP” jest np. w województwie pomorskim. Województwo dodatkowo przekazało z własnego budżetu 1 mln zł dla grup społecznych pomagających uchodźcom oraz 400 tys. zł na środki medyczne dla szpitali we Lwowie.

Według ONZ z Ukrainy od 24 lutego uciekło już 4 mln osób. Największa grupa uchodźców trafiła do Polski. Do 4 kwietnia polską granicę przekroczyło 2,481 mln osób uciekających przed wojną, informuje Straż Graniczna. Od początku wojny z Polski do Ukrainy wróciło natomiast 457 tys. osób.

