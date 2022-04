Jest pierwszy chętny na korzystanie z kanału przez Mierzeję Wiślaną, ale sam przekop to za mało

Przeciwnicy przekopu Mierzei Wiślanej przekonywali, że inwestycja jest zbyteczna, bo z kanału będą korzystać głównie firmy organizujące rejsy turystyczne. „Puls Biznesu” informuje, że zainteresowanie wyrażają także podmioty zainteresowane świadczeniem usług w segmencie cargo. To np. polska agencja transportu Okmarit, dotychczas działająca w portach Trójmiasta i na Pomorzu Zachodnim. Ma też biuro w Elblągu, skąd zamierza rozwijać działalność. Aby w pełni rozwinęła swoje usługi, potrzebna jest rozbudowa infrastruktury w elbląskim porcie i okolicy, a zarząd portu w Elblągu ma zamiar przeprowadzić te prace.

Port w Elblągu chce współpracować z Duńczykami

Planowana jest m.in. budowa obrotnicy umożliwiającej obsługę statków do 160 m i pogłębienie wejścia do portu. Port czeka także na nowy most powyżej miejscowości Nowakowo, bo dzięki temu będzie można zlikwidować most pontonowy, stanowiący przeszkodę nawigacyjną.

Port Morski Elbląg pieniądze na konieczne inwestycje planuje pozyskać z UE.

Arkadiusz Zgliński, dyrektor Portu Morskiego Elbląg, powiedział „Pulsowi Biznesu”, że wraz z prezydentem Elbląga planuje pojechać do Danii i podpisać list intencyjny o współpracy z duńskim portem Vordingborg. Port ten specjalizuje się m.in. w przeładunkach materiałów budowlanych, drewna itp., więc jest szansa, że współpraca z Elblągiem będzie dotyczyła np. przewozu tego typu towarów, informuje gazeta.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

