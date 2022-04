Rzecznik rządu ujawnił, kiedy gaz wróci do odciętych miejscowości

We wtorek 26 kwietnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało polską listę sankcji nałożonych na firmy powiązane z rosyjskim kapitałem. Znalazła się na niej m.in. firma Novatek Green Eenergy, kontrolowana przez rosyjski koncern OAO Novatek.

W wyniku wciągnięcia firmy na listę sankcji niektóre polskie gminy zostały odcięte od gazu, były one obsługiwane przez firmę Novatek.

Rzecznik rządu Piotr Müller zapewnił, że gaz do dotkniętych miejscowości wróci jeszcze w tym tygodniu.

- Należy zaznaczyć, że miejscowości zostały odcięte od gazu nie dlatego, że Rosja zakręciła kurek, tylko dlatego, że zakazaliśmy współpracy ze spółkami rosyjskimi – tłumaczył rzecznik rządu. – W sprawie przywrócenia gazu odbyło się rządowe spotkanie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpiło z wnioskiem do premiera o wydanie specjalnej dyspozycji do Polskiej Spółki Gazownictwa i PGNiG. Teraz te dwie spółki zajmą się dostarczeniem gazu do tych miejscowości poprzez przejęcie infrastruktury, która do tego służy. Dziś to polecenie zostało wydane i w tym tygodniu pomoc zostanie udzielona – tłumaczył Piotr Müller.

W wyniku sankcji nałożonych na firmę Novatek Green Energy dostaw gazu zostały pozbawione gmina Cegłów na Mazowszu, miasto Łeba, dwie gminy w Wielkopolsce i inne.

