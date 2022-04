Oficjalnie: koniec dostaw gazu z Rosji do Polski

Wstrzymanie dostaw gazu związane jest z decyzją Polski o niezastosowaniu się do żądań Rosji o płaceniu za dostawy gazu w rublach. Termin płatności wyznaczony przez Rosję minął w piątek 22 kwietnia. 26 kwietnia dostawy gazu zostały ograniczone, a 27 kwietnia rano mają zostać oficjalnie wstrzymane.

Putin zakręcił kurek z gazem

- Jesteśmy gotowi na pełną niezależność od rosyjskich surowców. O godz. 19.00 pojawił się komunikat PGNiG o wstrzymaniu dostaw gazu w ramach kontraktu jamalskiego. PGNiG otrzymał od Gazpromu wezwanie do płatności w rublach. Obowiązująca umowa nie przewiduje takich płatności, a wezwanie Gazpromu nie jest zobowiązujący - mówiła Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska na konferencji prasowej we wtorek wieczorem.

- Oznacza to dla nas to samo, co komunikowaliśmy od dwóch miesięcy, jesteśmy przygotowani na całkowite odcięcie od rosyjskich surowców. Węgiel przestaliśmy importować 16 kwietnia, jesteśmy gotowi na odcięcie gazu, a także ropy. W tym momencie nasze magazyny gazu są zapełnione w około 80 procentach. Inwestycje z ostatnich lat zapewniające nam dywersyfikację pozwalają nam czuć się bezpiecznie - tłumaczyła minister klimatu i środowiska.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimiski tłumaczył, że wariant zakładający odcięcie dostaw rosyjskich był przygotowywany i jest teraz realizowany. Wszyscy odbiorcy gazu w Polsce będą nadal go otrzymywać w tych samych ilościach. Piotr Naimski poinformował, że dostawy rosyjskiego gazu zostały wstrzymane również do Litwy.

O bezpieczeństwie dostaw gazu do Polski przy odcięciu z Rosji zapewniał także premier Mateusz Morawiecki, który przebywał w Niemczech, gdzie rozmawiał na temat wsparcia wojskowego Ukrainy.

Czytaj też:

Gazociąg Baltic Pipe praktycznie ukończony. Padła data uroczystego otwarcia