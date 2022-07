Mateusz Morawiecki zaapelował do Polaków. „Ocieplajcie swoje domy przed sezonem grzewczym”

– Drodzy rodacy, skorzystajcie z tego. Postarajcie się ocieplić swoje domy w miarę możliwości jeszcze przed tym sezonem grzewczym. Dotacje są do 90 proc. kosztów, w zależności od poziomu dochodów i to wszystko refinansowane jest bardzo szybko. Kolejne miliardy przeznaczamy na ten program, bo lepiej jest ocieplić budynek i zainstalować pompę ciepła. Oszczędności są bardzo zauważalne dla domowego budżetu – powiedział szef polskiego rządu i dodał, że „to bardzo szybki proces”.

Mateusz Morawiecki mówił, kto odpowiada za zmiany klimatu

Morawiecki odniósł się także do zmian klimatycznych, które – jak podkreślił – są potężnym wyzwaniem. – Jednak przecież to nie zwykła polska rodzina ma ponosić koszty klimatu – ocenił. – Winni tutaj są ci, którzy przez poprzednie 100-150 lat, w procesie industrializacji, wielkich emisji, budowali w ten sposób swoją gospodarkę. Dlatego to wielkie koncerny, najbogatsze państwa, powinny najwięcej włożyć ze swojej strony – stwierdził premier.

Wizyta szefa polskiego rządu była byłą związana z nową odsłoną programu Czyste Powietrze Plus, która rusza 15 lipca 2022 r. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy będą się ubiegać o dotacje na wymianę starego pieca – tzw. kopciucha – oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie. Wypłata pieniędzy nastąpi przed rozpoczęciem remontu. Polacy otrzymają z wyprzedzeniem do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji. Na ten cel można uzyskać nawet 90 proc. dofinansowania do 79 tys. zł.

– Po ataku Rosji na Ukrainę, kiedy jak wszyscy wiedzą, ceny energii szaleją, także energii cieplnej – warto korzystać z różnych programów – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. I dodał: – A tutaj mamy dwa w jednym, bo ekologiczne równa się ekonomiczne, czyli to, co sprzyja środowisku, bo termomodernizacja i wykorzystanie wszystkich środków z tym związanych, to ograniczenie emisji szkodliwych pyłów nawet do 95 proc. emisji CO2. A kosztów energii cieplnej – czyli tego, co Polaków najbardziej interesuje – ograniczenie mniej więcej do 50 proc., a nawet do 70 proc. ograniczenia kosztów rachunków – wymieniał Mateusz Morawiecki.

