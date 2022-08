Joe Biden zatwierdził pomoc dla Ukrainy wartą 550 mln dolarów. To m.in. rakiety systemu HIMARS

Stany Zjednoczone widzą, jak skuteczną bronią wobec rosyjskich agresorów są zestawy HIMARS. Internet w ostatnich tygodniach obiegły filmy kolejnych niszczonych rosyjskich magazynów z amunicją. Obrazki te mogły przyspieszyć decyzję prezydenta Joe Bidena, który 1 sierpnia zatwierdził kolejną transzę pomocy Ukrainie.

550 milionów dolarów dla Ukrainy

Prezydent USA zatwierdził dziś 17. pakiet pomocy dla Ukrainy. W ramach sprzętu wartego 550 milionów dolarów Kijów ma otrzymać m.in. amunicję artyleryjską do haubic 155 mm, czyli również polskich armatohaubic Krab, oraz rakiety do zestawów HIMARS. Łączna wartość amerykańskiej pomocy przekazanej od początku wojny Ukrainie, to już blisko 8 miliardów dolarów.

W Ukrainie znajduje się już szesnaście zestawów HIMARS dostarczonych przez Stany Zjednoczone. Niemcy dostarczyli też podobny sprzęt o nieco mniejszym zasięgu.

Informacje o zatwierdzeniu kolejnego pakietu pomocy skomentował na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Dziękuję prezydentowi Joe Bidenowi za jego przywództwo, nieustanne wsparcie dla Ukrainy i zrozumienie, że Rosja jest zagrożeniem dla całego cywilizowanego świata. Razem bronimy wolności, czyli wartości wspólnej dla Ukrainy i USA. Nowy pakiet wsparcia to krok bliżej zwycięstwa” – napisał.

Unia Europejska przekazuje miliard euro

Decyzja Stanów Zjednoczonych zbiegła się z informacją Komisji Europejskiej o przekazaniu dwóch transz po 500 milionów euro dla Ukrainy. Europejskie środki nie zostaną jednak przeznaczone na broń. Są one nakierowane na obudowę zburzonej infrastruktury, szkół, szpitali i przywrócenie niezbędnych usług.

„Wypłaciliśmy kolejne 500 milionów euro pomocy makrofinansowej dla Ukrainy. Następne 500 milionów euro pojawi się w Ukrainie jutro” – napisała na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen. „Ten miliard euro pomoże Ukrainie zaspokoić jej najpilniejsze potrzeby finansowe i wzmocnić kraj w kluczowym momencie” – dodała.

