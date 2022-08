Rząd przyjął ustawę o biokomponentach i biopaliwach. Będą zmiany w składzie paliw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

„Rosyjska agresja na Ukrainę wywołała zaburzenia na europejskim rynku paliw – w tym m.in. doprowadziła do wzrostu cen paliw. Obecna sytuacja wymaga regulacji krajowego sektora biopaliw w 2023 r., w odniesieniu do możliwości i obowiązków stosowania biokomponentów dodawanych do paliw transportowych. Ma to na celu ograniczenie dalszego wzrostu cen paliw, ustabilizowanie sytuacji na krajowym rynku paliwowym i biopaliwowym oraz wzmocnienie bezpieczeństwa paliwowego państwa” – czytamy w uzasadnieniu.

Paliwa z większą domieszką biokomponentów

Ustawa przewiduje zwiększenie proporcji biokomponentów w paliwach. Jak czytamy w komunikacie po Radzie Ministrów, w celu ograniczenia dalszego wzrostu cen paliw z importu, zostaną wprowadzone zmiany w zakresie obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego na 2023 r.



Obligatoryjny blending dla oleju napędowego zostanie obniżony do poziomu 5,2 proc.

Limit możliwości wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji NCW zostanie podniesiony do poziomu 0,9 proc.

Limit wykorzystania biokomponentów wytworzonych z niektórych surowców zostanie podwyższony do poziomu 0,5 proc.

Minimalny poziom realizacji NCW zostanie określony na poziomie 60 proc.

Rząd zaznacza jednak, że rozwiązania mają charakter epizodyczny. „Zwiększą elastyczność możliwości realizacji celu NCW w perspektywie najbliższego roku – co poprawi rentowność w zakresie przetwarzania i zbywania węglowodorów, a także możliwość optymalizacji kosztów wytwórców biokomponentów, wymieniono w informacji”. – napisano w komunikacie. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku.

