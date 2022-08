Biedronka otwiera sklep internetowy. Będą promocje

W poniedziałek 22 sierpnia Biedronka uruchomi platformę Biedronka Home, czyli sklep internetowy, w którym znajdą się artykuły przemysłowe m.in. dekoracje, narzędzia, tekstylia domowe, moda czy elektronika.

„Oferta nowego sklepu internetowego Biedronka Home liczy ponad 1200 artykułów i podzielona jest na kilka kategorii: Dom i Ogród, Dziecko, Warsztat i Auto, Kuchnia, Sport i Hobby, Zdrowie i Uroda, Elektronika oraz Moda. Sklep dostępny jest całą dobę, 7 dni w tygodniu” - pisze sieć w komunikacie.

Najpopularniejsze produkty

Przed uruchomieniem sklepu prowadzone były testy. Jak podaje Biedronka, podczas nich do produktów najczęściej lądujących w wirtualnych koszykach należały przede wszystkim: blendery ręczne 3w1, parownice, komplety akcesoriów kuchennych, opiekacze do kanapek, pochodnie solarne LED do ogrodu czy ręczniki wykonane w technologii Zero Twist powstające drogą rozkręcania włókien.

Promocja na start

W związku z uruchomieniem sklepu Biedronka wprowadza promocje dla klientów. Pierwsi użytkownicy sklepu internetowego do każdego zamówienia otrzymają bluzę Biedronki z Fan Collection. W każdą środę i niedzielę oferowane będą hity cenowe, czyli specjalnie wyselekcjonowane produkty z dużymi rabatami.

Od poniedziałku w sklepie dostępne będą także artykuły szkolne, związane ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego. Rodzice będą mogli wyposażyć swoje dzieci w niezbędne do szkoły artykuły np. piórniki, plecaki, saszetki, długopisy, zeszyty oraz do wyposażenia pokoju ucznia, czyli regały, biurka i lampki.

