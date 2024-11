Tysiące klientów w Dino, półki pustoszeją w mgnieniu oka. Znamy powody

Jak Polska długa i szeroka, klienci masowo zjeżdżają do sklepów Dino. W każdej gminie, gdzie tylko znajduje się sklep tej sieci handlowej, co środę masowe poruszenie. To właśnie wtedy Dino startuje z nową gazetką promocyjną. Ludzie pakują się do samochodów i zjeżdżają na sklepowe parkingi niejednokrotnie całymi rodzinami, by móc zrobić jak największe zakupy. Na parkingach pod Dino można zaobserwować auta z rejestracjami z sąsiednich powiatów, bo wieść o nowej ofercie będącej na fali sieci handlowej rozchodzi się błyskawicznie. Często zdarza się, że w okolicy nie ma Lidla, Biedronki ani innego większego marketu, dlatego lokalna społeczność zakupy robi właśnie w Dino. Wiemy, czym tym razem skuszono klientów w całej Polsce.

Nowa oferta Dino. Co w niej?

Woda mineralna Skarb Życia Muszyna (1.5 l) w cenie 1.39 zł, przy zakupie 12 sztuk. Sok tłoczony Bracia Sadownicy (0.75 l) dostępny za 4.99 zł. Nieco taniej możemy zakupić litrowy sok Tymbark, ale jeśli weźmiemy dwie sztuki. Wtedy cena to 4.49 zł za jedno opakowanie.

Miłośników piwa tym razem najbardziej kuszą oferty na Łomżę Pils (2.79 zł przy zakupie 12 sztuk), a także na Lecha Premium. Tutaj cena to 3.29 zł, przy zakupie 5 sztuk.

Co jeszcze w ofercie spożywczej Dino?

Kiełbasa zwyczajna w cenie 17.99 zł za 1 kg. Promocję mamy m.in. na czosnek (29.99 zł za 1 kg), a także na włoszczyznę. Opakowanie 650 g przecenione jest aktualnie o 25 proc., a cena to 4.99 zł.

Święta za pasem. W Dino o tym wiedzą

I już oferują rozmaite produkty z motywem bożonarodzeniowym. W aktualnej gazetce promocyjnej znajdujemy m.in. kapcie świąteczne za 26.99 zł. Dostępne są dwa wzory (Elf, Mikołaj). Poza tym, m.in. lampki choinkowe za 29.99 zł, a także opakowania bombek, w których znajdują się po cztery sztuki. Jeśli zdecydujemy się na zakup dwóch opakowań, to zapłacimy 2.49 zł za jedno.

