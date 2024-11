Ekspansja Żabki na polskie miasta. Będą tysiące kolejnych sklepów

Żabki są wszędzie. W ostatnich latach opanowały polskie miasta, jak kraj długi i szeroki. Nic nie wskazuje na to, by ekspansja sieci handlowej miała zwolnić. Firma planuje otwieranie nowych sklepów i to w naprawdę dużych ilościach.

Żabka stawia na jakość, nie cenę

Podczas odbywającego się w Warszawie Forum Rynku Spożywczego i Handlu, dyrektor ds. operacyjnych Żabka Polska, Przemysław Kijewski, podkreślił, że sieć nie zamierza konkurować ceną, lecz kładzie nacisk na wygodę i komfort zakupów. Strategia ta różni się od podejścia dyskontów, które często przyciągają klientów niższymi cenami. Żabka stawia na unikalną ofertę, a także rozwój segmentu gastronomicznego, oferując produkty dostępne wyłącznie w swoich sklepach.

Żabka Café i oferta gastronomiczna

Ważnym elementem strategii jest rozwój koncepcji Żabka Café. Przemysław Kijewski zapowiedział, że do końca roku w ponad 8 tysiącach sklepów dostępna będzie rozszerzona oferta gastronomiczna. Żabka chce „zdemokratyzować street food w Polsce”, wprowadzając produkty, które mają zaspokajać dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów.

1000 nowych sklepów rocznie

Sieć kontynuuje dynamiczny rozwój – planuje otwierać około 1000 placówek rocznie. Żabka otworzyła w trzecim kwartale 2024 roku 266 nowych sklepów, a łączna liczba otwartych w trzech kwartałach 2024 r. wyniosła 892 placówki, co oznacza średnio trzy nowe sklepy dziennie. Już niebawem sieć przekroczy próg 11 000 sklepów, a jubileuszowa placówka ma wyróżniać się unikalną lokalizacją.

Wyniki finansowe i inwestycje Żabki

Żabka Group zanotowała 1.119 mln zł skorygowanej EBITDA w trzecim kwartale 2024 r., co stanowi wzrost o 41,7 proc. rok do roku. Zysk netto osiągnął 319 mln zł. Grupa intensywnie inwestuje – nakłady inwestycyjne w trzecim kwartale wyniosły 407 mln zł, z czego większość przeznaczono na otwarcia nowych sklepów i rozwój konceptu Żabka Café 2.0 oraz Prosto z Pieca.

