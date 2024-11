W Netto dawno nie widzieli tylu klientów. Nowa oferta sklepu

W najbliższych latach Netto planuje ekspansję na polskie miasta i miasteczka. Zgodnie z nową strategią Grupy Salling na lata 2025-2028, planowane jest zwiększenie liczby placówek do 1000 do końca 2028 r., co oznacza otwarcie około 350 nowych sklepów w ciągu najbliższych czterech lat. Aktualnie sieć Netto posiada w Polsce 660 sklepów. I to właśnie do tych sklepów, od czwartkowego poranka, masowo przychodzą klienci. Łowcy promocji błyskawicznie zgarniają z półek towar i pakują do koszyków. Nie jest też łatwo znaleźć miejsce do parkowania na sklepowych parkingach.

Nowa oferta Netto. Co w niej?

Aktualna gazetka promocyjna obowiązuje generalnie w dniach 7-13 listopada 2024 r. Są jednak wyjątki, które wyszczególnimy.

W cenie 6.99 zł możemy zakupić dwulitrowe butelki następujących napoi: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite i Fanta. Kawa mielona Mocca Fix Gold firmy Woseba dostępna jest za 19.99 zł. Opakowanie ma 500 g. W solidnej promocji jest też Miód wielokwiatowy Słodkie Historie. Cena to 14.99 zł za słoik 1 kg.

Entuzjaści napojów chmielowych zainteresowani są fantastyczną promocją 5+5 na Perłę Export. Cena za jedną sztukę to 3.29 zł. Uwaga, ta promocja obowiązuje tylko w dniach 7-9 listopada. Bez ograniczeń (chyba, że do wyczerpania zapasów) można z kolei upolować czteropak piwa Tyskie, gdzie jedna puszka kosztuje 3.99 zł.

Keczup Kotlin – zarówno łagodny, jak i pikantny, kosztują aktualnie 10.99 zł. Natomiast poza półki z produktami spożywczymi, będąc w Netto, warto też udać się do innej alejki. Tabletki do zmywarki Finish (100 szt.) są dostępne za 85.99 zł, a Płyn do mycia naczyń Fairy kupimy za 12.99 zł.

Oferta Netto. Warzywa i owoce

Również w dniach 7-9 listopada obowiązuje wyjątkowa oferta na pomarańcze. Promocyjna cena do soboty to 3.99 zł za 1 kg. Poza tym, klienci Netto masowo wykupują również grejprfruty, które także są dostępne w promocji. Zależnie od rodzaju, cena to aktualnie 6.99 zł lub 7.99 zł za 1 kg.

Obniżka aktualnie jest również na paprykę słodką spiczastą (11.99 za 1 kg) i opakowanie Papryka Tri Color, gdzie znajdziemy żółtą, zieloną i czerwoną. Cena to 7.49 zł.

Pełna oferta poniżej: