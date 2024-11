Zaczęło się. Dino z nową ofertą, klienci masowo zjeżdżają do sklepów

Jak co środę, Dino wystartowało z nową gazetką promocyjną. Będąca na fali sieć handlowa tradycyjnie oferuje swoim klientom popularne produkty w atrakcyjnej cenie. W związku z tym, na parkingach pod sklepami trudno znaleźć wolne miejsce. Niektórzy klienci są zmuszeni parkować nawet kilkaset metrów dalej. Wiedzą jednak, że nie mogą odpuścić. Niejednokrotnie podróż do Dino to wycieczka w kilka osób, całą rodziną, z sąsiedniej gminy, a czasami nawet powiatu. Ze sklepu trzeba wrócić wyładowanym po brzegi samochodem, więc wszystkie ręce na pokład.

Nowa oferta Dino. Napoje

Obłędnie tania woda mineralna Rodowita. Jeśli zdecydujemy się na zakup sześciu butelek o pojemności 1.5 litra, to zapłacimy jedyne 1.32 zł za jedną butelkę. Warto wspomnieć, że cena bez promocji to 1.99 zł.

Pepsi lub Mirinda. Jeśli jednorazowo do koszyka lub wózka wrzucimy cztery sztuki, to za jedną zapłacimy tylko 7.49 zł, podczas gdy cena regularna to 9.79 zł.

Dobra, markowa herbata tanieje w Dino na potęgę. Możesz ją mieć nawet za darmo, ale jest warunek

Tani cukier na święta kupisz już teraz. Zobacz, gdzie warto zrobić zakupy i ile zaoszczędzisz

Co jeszcze w ofercie spożywczej Dino?

Najpopularniejszy polski majonez, czyli Dekoracyjny Winiary dostępny jest w cenie 13.99 zł. Kiełbasa myśliwska – tutaj za 1 kg zapłacimy 37.99 zł. W promocji są z kolei Parówki Śląskie. Podczas, gdy cena regularna to 14.99 zł za 1 kg, w tym tygodniu kosztują 12.99 zł.

Konkretną promocję Dino oferuje na warzywa i owoce. Między innymi marchew jest aż o połowę tańsza. Aktualna cena to 1.99 zł za 1 kg. Również 50-procentowa obniżka jest na cytrynę. Zapłacimy 4.99 zł za 1 kg. Nie inaczej jest w przypadku równie popularnego wśród Polaków produktu, jakim jest ogórek zielony. Cena w Dino to teraz 4.99 zł za 1 kg. Czyli mamy do czynienia z 50-procentową obniżką, tak samo, jak w przypadku cytryny.

Miłośnicy piwa od razu po wejściu do sklepu udają się do półki, gdzie leży Zamkowe. Trudno się dziwić, bowiem jeśli zdecydujemy się na zakup ośmiu sztuk, to za jedną zapłacimy jedynie 2.29 zł. W dobrej cenie jest też Perła Chmielowa. Tutaj aktualna oferta to 2.99 zł, przy zakupie czterech sztuk.

