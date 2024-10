Znicze, kwiaty i nie tylko. Kaufland kusi klientów nową ofertą

Kaufland w najbliższym czasie spodziewa się wzmożonego ruchu w swoich sklepach. Nie chodzi tu tylko o zbliżający się okres przedświąteczny. Sieć handlowa świętuje otwarcie marketu nr 250 na terenie Polski. W związku z tym, przygotowano dla klientów szereg konkursów z nagrodami. W telewizji i internecie można też obejrzeć nową reklamę Kauflandu, w której kusi się klientów konkursami z nagrodami.

Kaufland. Co w nowej ofercie?

Trzeba przyznać, że nowa gazetka promocyjna (24-29 października) jest naprawdę obszerna. Na początek wyodrębnimy kilka ciekawych ofert odnośnie produktów do higieny. Przykładowo, gratis możemy upolować produkt marki AXE, jeśli skorzystamy z promocji 2+1. Płyn do płukania ust Elmex aktualnie kosztuje 12.99 zł, a pasta do zębów Sensodyne jedyne 10.99 zł (Kaufland Card).

Nawilżany papier toaletowy Velvet dostępny jest w cenie 5.99 zł, pieluchy Pampers kosztują 79.99 zł, a pasta do zębów Aquafresh Splash (przystosowana dla dzieci) dostępna jest za 7.99 zł. Kaufland informuje, że do każdej takiej pasty gratis można otrzymać gadżet z Psiego Patrolu.

Kaufland. Produkty spożywcze

Najpopularniejszy polski majonez, czyli Winiary dekoracyjny zakupimy za 10.99 zł. Dwulitrowa butelka Pepsi, Mirinda lub 7UP aktualnie dostępna za 5.99 zł. W dobrej cenie są też owoce i warzywa. Przykładowo, polskie gruszki Konferencja kosztują 5.99 zł, cytryny luzem (1 kg) są w solidnej promocji i kosztują 4.99 zł. Również dobrą promocję mamy na ziemniaki. 1kg luzem tylko za 2.99 zł.

Wszystkich świętych tuż tuż

Kaufland, podobnie jak inne markety, proponuje ciekawą ofertę na 1 listopada. Chryzantemy średniokwiatowe dostaniemy za 7.99 zł lub 9.99 zł. Jeśli chodzi o znicze, to oferta jest naprawdę potężna. Do soboty 26 października wszystkie są dostępne 2+1, natomiast ogólnie mamy wybór cenowy za jedną sztukę od 6.99 zł do 27.99 zł (180 g, w kształcie serca). Oprócz zniczy możemy też zakupić, rzecz jasna, wkłady olejowe lub parafinowe.

