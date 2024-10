Woda taniej niż 1 zł, a to nie wszystko. Klienci szturmują Dino od samego rana

Sklepy Dino w mniejszych miejscowościach często nie mają konkurencji w postaci Lidla, Biedronki czy Kauflandu. W związku z tym, kiedy sieć handlowa wystartuje z nową ofertą promocyjną, lokalna społeczność masowo przybywa do Dino, by upolować najsmaczniejsze kąski. Nie inaczej jest w środę, 23 października. Od wczesnych godzin porannych obserwujemy wzmożony ruch w okolicach marketów Dino. Nie zawsze można znaleźć miejsce do parkowania tuż pod samymi drzwiami marketu. Najsprytniejsi klienci już dawno je zajęli.

Oferta Dino od 23 października. Woda za mniej niż 1 zł

Zacznijmy od napoi. Kultowa oranżada firmy Hellena dostępna jest w niezwykle korzystnej ofercie. Zapłacimy jedynie 2.99 zł, jeśli od razu zakupimy trzy duże butelki o pojemności 1.25 l. Z kolei Pepsi lub Mirinda dostępne są w cenie 4.49 zł, przy zakupie dwóch sztuk.

Każdy Polak oczywiście kojarzy soki i napoje Tymbark. Wiedzą o tym w Dino i w swoich sklepach oferują smaki jabłko-wiśnia i pomarańcza-brzoskwinia (1 litr) w atrakcyjnej cenie 2.99 zł, przy zakupie dwóch sztuk. Obłędnie tania jest woda mineralna Rodowita. Cena to jedynie 0.99 zł, przy zakupie trzech butelek o pojemności 600 ml.

Co jeszcze w ofercie Dino?

Miłośnicy słodyczy z pewnością ucieszą się z promocji na Prince Polo. Zapłacimy tylko 1.49 zł, jeśli do koszyka wrzucimy od razu cztery sztuki. Z kolei dla entuzjastów porannego aromatu kawy również przygotowano dobrą ofertę. Przykładowo, kawa rozpuszczalna Jacobs (200 g) dostępna jest teraz w cenie 27.49 zł, natomiast MK Cafe Premium za 19.99 zł, przy zakupie dwóch sztuk.

Wszystkich Świętych za pasem. W Dino o tym wiedzą

I oferują znicze, a także kwiaty w atrakcyjnych cenach. Przykładowo, masywny znicz szklany Atena (czas palenia 52h) kosztuje teraz 29.99 zł. Z kolei chryzantema drobnokwiatowa (doniczka 19 cm) kosztuje 13.99 zł.

Pełna oferta Dino poniżej: