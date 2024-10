Dino szuka prawie 2 tys. pracowników. Ujawniono zarobki

Funkcjonująca od 25 lat sieć Dino w ostatnim czasie dynamicznie się rozwija. Szczególnie możemy zaobserwować to w mniejszych miejscowościach, gdzie często jest to jedyny supermarket. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku liczba sklepów tej sieci wzrosła do 2500 (pod względem liczby placówek ustępuje już tylko Biedronce), a zatrudnienie znalazło tam ponad 42 tys. osób. Na tym jednak nie koniec, bo wraz z rosnącą liczbą placówek wzrasta zapotrzebowanie na pracowników.

W ostatnim czasie na stronie Dino pojawiło się blisko 2 tys. ofert pracy, z czego 1900 to oferty dla kasjerów. Poszukiwani są jednak również pracownicy z innych działów. Oferty dotyczą kategorii:

market;



magazyn;



centrala;



praca w terenie.



Zarobki w Dino

Dino podkreśla, że podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin. Pracownicy marketów i magazynów pracują standardowo 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo. Pracownicy – niezależnie od rodzaju umowy, czy wymiaru czasu pracy – mają dostęp do tych samych świadczeń pozapłacowych.

Ile można zarobić w Dino? Z danych serwisu Indeed, które przytacza „Fakt" wynika, że podstawowa pensja kasjera-sprzedawcy w Dino wynosi 4300 zł brutto, czyli tyle ile wynosi obecnie płaca minimalna. Pracownicy mogą jednak liczyć również na premie i dodatkowe pieniądze za nadgodziny. Gazeta przypomina, że swego czasu w sieci pojawił się zrzut ekranu należący do młodego kasjera pracującego w Dino. Miał on przedstawiać jego wypłatę w wysokości 6 tys. zł "na rękę". Za sprawą zerowego podatku dochodowego dla osób poniżej 26. roku życia ich rzeczywiste zarobki mogą być znacznie wyższe niż sugeruje podstawowa stawka.

Prezes Dino Tomasz Biernacki to najbogatszy Polak według rankingu „Wprost". Znalazł się na pierwszym miejscu w naszym tegorocznym zestawieniu, z majątkiem wycenianym na ok. 20 mld zł.

