Ludzie szturmują Biedronki, a czas się kończy. O co chodzi?

Nie jest tajemnicą, że im bliżej weekendu, tym kolejki do kas w Biedronkach coraz większe. Zwłaszcza przed długimi weekendami. Ponieważ 11 listopada wypada w poniedziałek, to większość Polaków będzie mogła cieszyć się nieprzerwanym, trzydniowym wolnym. Biedronka to najpopularniejsza sieć handlowa w Polsce, dlatego na terenie całego kraju parkingi przy sklepach przeżywają prawdziwe oblężenie. Tym razem powodem jest nie tylko długi weekend, w trakcie którego przez dwa dni sklepy będą zamknięte. Po prostu niektóre z kuszących promocji obowiązują w Biedronce jedynie do soboty 9 listopada.

Promocje w Biedronce. Tylko do 9 listopada

Cukier jest tym produktem, który błyskawicznie znika z półek. Wszystko z powodu wyjątkowo korzystnej oferty, mianowicie 5+5 (z kartą Moja Biedronka lub aplikacją). Cena za jedną sztukę to w tym przypadku 1.75 zł.

Długi weekend to niejednokrotnie czas rodzinnych spotkań, w trakcie których mamy do czynienia z suto zastawionymi stołami. Obiad trzeba przygotować dla kilku osób, dlatego Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs do sobotniego wieczora kosztuje jedyne 4.99 zł za 1 kg (z kartą Moja Biedronka lub aplikacją). Warto zaznaczyć, że to przecena aż o 52 proc. Ale to nie wszystko.

Czytaj też:

W Netto dawno nie widzieli tylu klientów. Nowa oferta sklepuCzytaj też:

Zaczęło się. Dino z nową ofertą, klienci masowo zjeżdżają do sklepów

Biedronka przeszła samą siebie i oferuje nieziemską promocję na ziemniaki. Obniżka wynosi aż 67 proc. Cena za 1 kg to tylko 1.29 zł. Kusząco brzmi też promocja na cytryny. Cena do sobotniego wieczora to tylko 4.99 zł za 1 kg. Promocja wynosi 50 proc.

Młodzi rodzice tuż po przekroczeniu drzwi wejściowych Biedronki od razu udają się do półki z pieluchami. Powód jest jasny. Pieluchy Dada Extra Care Jumbo Bag (rozmiary od 3 do 5) kosztują bowiem tylko 44.49 zł.

Pełna oferta poniżej: