Lidl lepszy od Biedronki. Opublikowano zaskakujące dane

W zeszłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że inflacja konsumencka wyniosła w październiku br. 5 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzedniem miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc.

Z danych przedstawionych przez ASM Sales Force Agency wynika, że październiku średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku spadła o 20,28 zł (czyli 6,56 proc.) w skali miesiąca i wyniosła 288,99 zł. Spadek cen odnotowano w ośmiu sieciach, a w pozostałych pięciu ceny badanych produktów były wyższe niż we wrześniu.

Największy spadek średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Biedronka (29,04 proc.), natomiast największy wzrost odnotowano w sklepach Carrefour (1,45 proc.). W ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano w 7 na 13 analizowanych sieci. Największy wzrost cen koszyka zanotowano natomiast w sieci Kaufland, w której średnia cena koszyka w październiku była wyższa aż o 43,16 zł niż w 2023 r., tj. o 16 proc. Spadek cen zaobserwowano w pięciu sklepach, chodzi m.in. o: Makro Cash & Carry (5,15 proc.), Selgros Cash & Carry (4,55 proc.) czy E.Leclerc (3,11 proc.). Średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła rok do roku o 2,02 proc. z 283,27 zł w październiku 2023 roku do 288,99 zł w październiku br.

Lidl przed Biedronką

Z październikowego badania wynika, że tym razem pozycję lidera najniższych cen zajął Lidl, gdzie średni koszt koszyka zakupowego wyniósł 230,09 zł. To o 17,09 proc. mniej niż najtańszy koszyk we wrześniu należący do sieci Auchan.

Auchan tym razem uplasował się dopiero na trzecim miejscu zestawienia (średni koszt koszyka zakupowego to 236,43 zł). Drugie miejsce zajęła Biedronka, gdzie średni koszt koszyka to 231,28 zł.

Najwyższą wartość koszyka zakupowego w październiku odnotowano w sieci Netto, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 323,72 zł. Kolejne miejsca „od końca" zajęły sieci Dino oraz Polomarket (odpowiednio 318,07 i 315,12 zł).

Zestawienie cen kategorii produktowych, określonych na podstawie wybranych 40 produktów pokazuje, że w październiku względem 2023 roku podrożało 6 na 10 analizowanych kategorii produktów:

mięso,

wędliny i ryby,

mrożonki,

nabiał,

napoje,

słodycze,

używki i piwo.

W największym stopniu zdrożały napoje. W październiku br. wzrost ten wyniósł 18,17 proc. wobec 2023 roku.

W ujęciu rok do roku potaniały następujące kategorie: produkty tłuszczowe (6,50 proc.), dodatki (2,68 proc.), produkty sypkie (1,64 proc.) oraz chemia domowa i kosmetyki (0,31 proc.).

Czytaj też:

Karta Moja Biedronka traci funkcję. Zostały dwa dniCzytaj też:

Nagrody co minutę. Startuje Lidloteria w Lidlu. Jakie są zasady?