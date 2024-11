Nagrody co minutę. Startuje Lidloteria w Lidlu. Jakie są zasady?

Od poniedziałku 18 listopada do niedzieli 22 grudnia we wszystkich sklepach sieci Lidl trwa „Loteria Prezentowa”, znana również jako „Lidloteria”. To trzecia edycja konkursu. Podczas tegorocznej edycji co minutę będzie można wygrać elektroniczną kartę na zakupy w sklepach Lidl Polska o wartości 20, 50 lub 100 zł. Dodatkowo zarejestrowane paragony codziennie będą brały udział w losowaniu nagrody rzeczowej. Do wygrania są laptopy MacBook Air 15, termoroboty MC Smart, konsole do gier PlayStation 5 Slim lub projektory Samsung The Freestyle Gen. 2 z powerbankiem.

Jak wziąć udział w Lidloterii?

Co należy zrobić, aby wygrać? Wystarczy zrobić zakupy w sklepie stacjonarnym Lidl Polska lub online za min. 99 zł w terminie od 18 listopada do 22 grudnia, pamiętając, że do wartości promocyjnych zakupów nie mogą wliczać się produkty wyłączone wskazane w regulaminie. Następnie należy zachować oryginał dowodu zakupu i zarejestrować go na stronie: www.lidloteria.pl.

Karty podarunkowe na zakupy w Lidlu można wygrać co minutę każdego dnia trwania loterii między 6:00:00 a 21:59:59, natomiast dodatkowe losowanie nagrody rzeczowej będzie odbywać się codziennie zgodnie z regulaminem.

Polsko-czeskie kury

Dziś pisaliśmy o tym, że czeski Lidl rozzłościł tamtejszych klientów. Otóż llient jednej z czeskich placówek Lidla poskarżył się w mediach społecznościowych, że choć twierdzi ona, że sprzedaje jaja od czeskich kur, to w rzeczywistości pochodzą one z polskiej hodowli. Wyjaśnienia przedstawicieli sieci mogą zaskakiwać. – To czeskie kury, które są w Polsce, gdzie mają lepsze warunki – wyjaśnia przedstawiciel Lidla, cytowany przez serwis o2.pl.

– W omawianym przypadku był to czeski sprzedawca jaj, który ze względu na niewystarczające moce produkcyjne był częściowo zmuszony do sprowadzenia jaj z zagranicy. Zgodnie z ustawodawstwem Republiki Czeskiej jaja posiadają na stronie polski kod, a na opakowaniu jako kraj pochodzenia wskazana jest Polska – wyjaśnił wcześniej Lidl.

