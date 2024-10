Lidl z nowymi jesiennymi promocjami. Tłok w sklepowych alejkach

Już od godz. 6 rano w całej Polsce możemy zaobserwować wzmożony ruch na parkingach przy sklepach Lidl. Wszystko za sprawą nowej jesiennej oferty popularnej sieci handlowej.

Lidl. Kawa i herbata na jesienne wieczory

„Wyobraźmy sobie wieczór, kiedy po długim dniu włączamy ulubioną playlistę, rytmiczne dźwięki zaczynają rozbrzmiewać w całym domu, nucimy pod nosem ulubione melodie, a w tle unosi się aromat świeżo parzonej kawy. Kubek ciepłego, pobudzającego napoju, który właśnie przelewa się z ekspresu, to idealny towarzysz jesiennych wieczorów” – napisano w informacji prasowej Lidla. Zachęca się tym samym klientów do zakupu automatycznego ekspresu do kawy Magnifica S ECAM12.123 B od DeLonghi. Cena to 1199 zł dla klientów posiadających aplikację Lidl Plus. Oferta ważna w dniach 14-19 października.

Czytaj też:

Od rana tłok w Dino, parkingi pełne. Wiemy, na co polują klienci

Pomyślano też o miłośnikach herbaty. Tutaj warto zaznaczyć, że oferta obowiązywać będzie od 19 października. „Obecna pora roku to również czas na eksperymenty z herbatami – od klasycznej czarnej z plasterkami pomarańczy i goździkami, po bardziej egzotyczne mieszanki z imbirem, miodem i cytryną” – napisał w swojej ofercie Lidl. W tym przypadku zachęca się klientów do zakupu zaparzacza do kawy lub herbaty Livarno Home 25 proc. taniej, za 29.99 zł. Do tego w ofercie sitko lub zestaw 2 sitek do zaparzania herbaty (9.99 zł/1 szt./1 zestaw). Dodatkowo, na półkach w Lidlu pojawi się również czajnik szklany z regulacją temperatury 3000 W SilverCrest, 33 proc. taniej, w cenie 99 zł.

Czytaj też:

Kolejna promocja w Lidlu. Ucieszy zwłaszcza jedną grupę

Lidl oferuje ciepłe ubrania i miłe zapachy

Od 14 października w ofercie dostępne również piżamy, bluzy i spodnie dresowe. Zarówno męskie, jak i damskie. Ceny wahają się od 34.99 zł do 49.99 zł. Odpowiednim dodatkiem do domu na chłodne jesienne wieczory będzie też koc szelinowy Livarno Home 50 proc. taniej, w cenie 49.99 zł.



„Natomiast dopełnieniem atmosfery, którą z pewnością doceni każda jesieniara, staną się dostępne od czwartku, 17 października, w sklepach sieci zestaw: świeca i dyfuzor zapachowy (39.99 zł/zestaw) czy dyfuzor zapachowy lub świeczka (19.99 zł/szt./zestaw) od ipuro!” – zakończyli przedstawiciele Lidla w komunikacie prasowym.

Co jeszcze oferuje Lidl od 14 października? Znajdziecie poniżej