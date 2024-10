Kto ma najtańsze produkty? Auchan liderem, ale ceny rosną wszędzie

We wrześniu 2024 roku sieć Auchan zdobyła pierwsze miejsce pod względem najniższych cen koszyków zakupowych, według raportu ASM Sales Force Agency. Średnia cena koszyka w Auchan wyniosła 280,27 zł, co oznacza wzrost o 52,69 proc. w stosunku do najtańszego koszyka w sierpniu, który należał do Lidla. Oznacza to, że średnia cena w Auchan wzrosła o 96,72 zł w ciągu zaledwie jednego miesiąca.

Gdzie zrobimy najtańsze zakupy?

Na drugim miejscu znalazła się sieć Selgros Cash & Carry, gdzie różnica w cenie w porównaniu do Auchan wyniosła 6,88 zł, a trzecie miejsce zajął Makro Cash & Carry z koszykiem droższym o 7,70 zł. Najwyższą cenę za koszyk zakupowy odnotowano w sieci POLOmarket, gdzie średni koszt wyniósł aż 330,30 zł.

Wśród sklepów tradycyjnych najtańsze zakupy można było zrobić w sieciach Cash & Carry, gdzie średnia cena koszyka wynosiła 287,56 zł. Z kolei najdrożej było w dark store'ach, gdzie cena koszyka osiągnęła 362,68 zł. Sklepy hybrydowe, oferujące sprzedaż zarówno stacjonarną, jak i internetową, były bardziej korzystne cenowo – tam za koszyk trzeba było zapłacić średnio 305,83 zł.

Ogólnie rzecz biorąc, średnia cena koszyka zakupowego we wrześniu wzrosła o 8,82 proc. w porównaniu do sierpnia, co oznacza podwyżkę o 25,07 zł, osiągając poziom 309,27 zł. W stosunku do września 2023 roku ceny wzrosły o 8,5 proc., co przekłada się na różnicę o 24 zł. W dziesięciu sieciach średnia cena koszyka przekroczyła próg 300 zł.

Największe podwyżki cen odnotowano w kategoriach napojów (19 proc.), słodyczy (11 proc.) oraz mrożonek (10 proc.). Jedyną kategorią, która zanotowała spadek cen, były produkty tłuszczowe, gdzie ceny spadły o 5 proc. Tylko cztery sieci odnotowały spadek cen, natomiast w dziewięciu innych ceny były wyższe niż w sierpniu.

Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Lidl, gdzie ceny podskoczyły aż o 71,05 proc. Z kolei największy spadek cen zaobserwowano w Selgros Cash & Carry, gdzie ceny obniżyły się o 1,16 proc.

Wzrosty cen w prawie wszystkich sieciach

W porównaniu rocznym, w dziewięciu z trzynastu analizowanych sieci odnotowano wzrost cen. Najbardziej drastyczny wzrost cen koszyka nastąpił w Biedronce, gdzie średnia cena koszyka we wrześniu 2024 roku była wyższa o 109,10 zł niż rok wcześniej, co oznacza wzrost o 50,31 proc.

Raport wskazuje także, że Selgros Cash & Carry we wrześniu oferował najwięcej produktów w minimalnych cenach – aż 12 z 40 analizowanych artykułów. Na kolejnych miejscach znalazły się Auchan z 11 najtańszymi produktami oraz Netto z 5 produktami. Natomiast najwięcej produktów o najwyższych cenach – 25 – można było znaleźć w sieci Netto, a tuż za nią uplasowały się Aldi i POLOmarket z sześcioma produktami każdy

