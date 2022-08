Marża — co to jest?

Marża jest także pojęciem, które kojarzy się nam przede wszystkim z bankiem oraz kredytem hipotecznym. To właśnie marża jest jednym ze składników zarobków banków i oprocentowania. Co ciekawe marża może się różnić w zależności zarówno od banku jak i od klienta. Co wpływa na wysokość marży? W tym wypadku musimy zauważyć, że na wysokość marży wpływa bardzo wiele czynników, na które nie zawsze my — jako klienci mamy wpływ. Co to jest marża? Czym jest marża w kontekście kredytów hipotecznych? Czym marża różni się od prowizji?

Co to jest marża?

Marża według definicji ogólnej jest:

(...) pojęciem określającym zysk uzyskiwany na sprzedaży. Określa ona nadwyżkę uzyskiwaną na sprzedaży dobra ponad bezpośrednie koszty jego uzyskania. Marża może być wyrażona kwotowo lub procentowo.

Ponadto marża jest jednym z podstawowych wskaźników, które bierze się pod uwagę, badając rentowność firmy. Wyliczenie marży pozwala poznać sposób zarobku firmy lub odkryć, gdzie przedsiębiorstwo traci swój kapitał. Warto jednak zauważyć, że marża w biznesie różni się nieco od marży stosowanej w sektorze finansowym i bankowym. Mimo że z definicji są one tym samym, to jednak w praktyce wyliczenie marży w zależności od branży pokazuje różne rzeczy i służy innym celom.

Jeśli weźmiemy pod uwagę marżę finansową, musimy także rozgraniczyć ją na marżę brutto i netto. Co to oznacza? W najprostszym rozumieniu marża brutto to iloraz zysku brutto przez przychód ze sprzedaży. To właśnie najczęściej podawany sposób wysokości marży, ponieważ w przypadku kwoty brutto do wyliczenia marży bierze się tylko koszty związane z samym produktem i jego wytworzeniem. W ten sposób eliminujemy pozostałe koszty firmy, które mogą być wysokie, jednak nie są związane z produktem lub usługą. Natomiast marża netto obrazuje wynik zysków, który powstał po odjęciu wszystkich kosztów, w tym także kosztów niezwiązanych bezpośrednio z produktem a z ogólnym działaniem firmy (np. podatków). Do przeprowadzenia miarodajnej analizy finansowej konieczne jest posługiwanie się zarówno marżą brutto jak i marżą netto. W ten sposób możemy wyłonić znacznie bardziej realny obraz rentowności przedsiębiorstwa, niż posługując się tylko jednym z tych czynników.

Marża w kredytach hipotecznych

Marża najbardziej kojarzy nam się jednak z tematem kredytów hipotecznych. Szczególnie w tych czasach zwracamy uwagę na wszystkie, nawet najmniejsze koszty dodatkowe związane z zarobkiem banku. Dostając ofertę kredytową, możemy z niej wyczytać, jaka dokładnie jest marża, którą bank wyliczył jako swój zarobek na naszym kredycie. Jest to także nieodłączna część oprocentowania kredytu, obliczana na podstawie jego ogólnej wartości. Warto wiedzieć, że zazwyczaj marża proponowana przez konkretny bank jest stała, jednak jej wysokość możemy „negocjować” na indywidualnych warunkach. Taka zmiana marży musi zostać zaakceptowana przez bankowego analityka finansowego, który określa ryzyko udzielenia kredytu z niższą marżą. Zazwyczaj pod uwagę bierze się wtedy wysokość dochodów, zdolność kredytową, wkład własny oraz to, czy osoba starające się o kredyt jest lojalnym, wieloletnim klientem banku. Niestety działa to także w drugą stronę — jeśli analityk uzna, że dany klient jest związany ze zbyt dużym ryzykiem kredytowym, może zgodzić się na podjęcie współpracy, jednak z podwyższoną marżą.

Marża a prowizja

W sytuacji gdy staramy się o kredyt, mamy też do czynienia z prowizją. Często marża i prowizja traktowane są przez klientów tożsamo. Jest to jednak spory błąd, ponieważ te dwa pojęcia łączy jedynie to, że oba dotyczą zarobku banku. Jednak w przypadku prowizji, chodzi w głównej mierze o jednorazową opłatę, często wciągniętą w kwotę kredytu, za udzielenie tego kredytu. Marża natomiast, jest doliczana do każdej miesięcznej raty i stanowi stały koszt kredytu. Prowizję banki wyliczają na podstawie procentu od wartości kredyty. Jednak jej wysokość, a nawet obecność jest zależna tylko od wewnętrznej polityki banku. Część instytucji w ogóle rezygnuje z prowizji, na rzecz korzystniejszej oferty dla swoich klientów.

W niektórych bankach mamy możliwość wybrania pomiędzy wysoką prowizją i niską marżą, lub niską prowizją i wysoką marżą. Niska marża jest z pewnością korzystniejsza jeśli mówimy o kredytach, których spłata rozciąga się na 25 - 30 lat. Wybierając bank, który oferuje niską marżę, przy wyższej prowizji, otrzymujemy niższą ratę miesięczną, co w perspektywie czasu jest dla nas bardziej opłacalne. Jeśli natomiast decydując się na kredyt, masz świadomość, że spłacisz go szybciej, niż przewiduje to umowa, bardziej opłacalna opcja to ta z niską prowizją, a wyższą marżą.

Przed podjęciem decyzji najlepiej jednak skorzystać z pomocy doradcy finansowego, który po pierwsze pomoże nam przeanalizować poszczególne oferty dostępne na rynku kredytowym, a po drugie, doradzi, które rozwiązanie jest najlepsze w przypadku naszej sytuacji finansowej.