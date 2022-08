Euro szoruje po dnie. Kurs najgorszy w historii

W poniedziałek kurs euro do dolara wyniósł 0,9951 USD. Był to najniższy wynik, jaki odnotowano od początku istnienia europejskiej waluty. Jak podaje agencja AFP, euro traci z powodu kryzysu energetycznego wywołanego m.in. ograniczeniem dostaw gazu z Rosji.

Z kolei amerykański dolar zaczął się umacniać po tym, jak Fed kilkakrotnie podjął decyzję o podniesieniu stóp procentowych. Zacieśnienie polityki monetarnej ma pomóc w zduszeniu inflacji.

Kryzys gazowy

Rosja systematycznie ogranicza Europie dostawy gazu. W piątek Gazprom niespodziewanie ogłosił, że zamknie rurociąg Nord Stream 1 w celu konserwacji między 31 sierpnia a 2 września. Benchmarkowe ceny gazu na europejskich rynkach wzrosły.

W ciągu roku ceny gazu w Europie wzrosły o 380 proc. Z kolei kurs euro do dolara spadł o 12 proc. Wszystko wskazuje na to, że Europę czeka poważny kryzys gospodarczy. We wtorek poznamy najnowszy wskaźnik indeksu PMI, odzwierciedlającego nastroje w przemyśle. Eksperci spodziewają się, że pokaże on oznaki zbliżającej się recesji.

Stany Zjednoczone walczą z inflacją

Amerykańska waluta umacnia się m.in. dzięki zacieśnianiu polityki monetarnej. Urzędnicy Fed spotkają się w tym tygodniu na konferencji w Jackson Hole w stanie Wyoming, której punktem kulminacyjnym będzie przemówienie prezesa Fed Jerome'a Powella w piątek.

Ekonomiści spodziewają się, że amerykański bank centralny utrzyma swoją dotychczasową politykę. Inflacja w USA szła w lipcu na wysokim poziomie 8,5 proc., mimo że ochłodziła się z 9,1 proc. w czerwcu, najwyższego od 41 lat.

