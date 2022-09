Kryzys papiestwa, trudna misja ministra Niedzielskiego i małe cuda nad Odrą. Co w nowym „Wprost”?

„Ostatni papież. Co tak naprawdę planuje Franciszek?” Pomimo stanu zdrowia i wbrew krytykom, Franciszek nigdy nie był tak silny, jak obecnie. Ostatni konsystorz kardynalski umocnił jego wizję zarządzania Kościołem. Tyle że, paradoksalnie, elementem tej wizji jest osłabienie papiestwa. O rewolucyjnych reformach, które papież chce wprowadzić, pisze Marcin Dzierżanowski.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”

„Trudna misja ministra”. Dostaję setki gróźb, które trafiają bezpośrednio do mnie albo do ministerstwa. Pocieszające jest to, że system sprawiedliwości, choć nie działa szybko, jest ostatecznie skuteczny. Jedna z osób, która organizowała agresywny protest przed moim blokiem, została właśnie skazana – mówi Agnieszce Szczepańskiej i Szymonowi Krawcowi Adam Niedzielski, minister zdrowia.

„Wszystkiego od razu nie mogliśmy zrobić”. – Do tej pory zapłaciliśmy samorządom za pobieranie nauki przez dzieci ukraińskie w polskiej szkole blisko 1 mld zł. W tej sytuacji blokowanie nam środków zewnętrznych i brak solidarności ze strony krajów UE w pomocy uchodźcom ukraińskim jest czymś niezwykle skandalicznym. To najdelikatniejsze określenie – minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek rozmawia z Magdaleną Frindt i Marzeną Tarkowską o finansach szkolnictwa, sukcesach, planach, a także o sondażach, w których Polacy wystawiają mu dość krytyczną ocenę.

„Korzyści dla kraju i następnych pokoleń”. Barbarzyńska inwazja wojsk Putina na Ukrainę i wprowadzone w jej efekcie unijne embargo na węgiel z Rosji było swoistym „sprawdzam” dla węgla w Polsce. Król okazał się nagi. Mówiąc nieco dosadnie – trwająca wojna bezlitośnie zweryfikowała co najmniej dwie rzeczy: stan rosyjskiej armii i polskiego górnictwa – ocenia dla Karoliny Bacy-Pogorzelskiej były premier Jerzy Buzek.

„Co zostanie po Campusie”. Młodzi chcą do Sejmu i dobrze wiedzą, które miejsca na listach zapewnią im mandat. Druga edycja Campusu Polska Przyszłości pokazała, że jego uczestnicy nie tylko pragną wysłuchiwać ciekawych prelekcji i spotykać się z interesującymi ludźmi, ale mają też określone ambicje polityczne. Liczą, że Donald Tusk oraz Rafał Trzaskowski pomogą w ich realizacji – pisze Eliza Olczyk.

„Efekt Odry”. Tym efektem będzie fakt, że na wszystkich szczeblach: od urzędu gminy do ministerstwa przestanie się lekceważyć sprawy związane z ochroną środowiska. Czy tak się stanie? – zastanawia się w rozmowie z Krystyną Romanowską Paweł Kisiel, przyrodnik związany z fundacją Fota4Climate.

„Pielgrzymki w »szarej strefie«”. Noclegów na trasie nie ma, bo szkoda czasu, gdy Matka Boska zaprasza do Medjugorje. Ubezpieczenie? Oczywiście, że jest. I to najwyższe z możliwych. Tylko wpisu do ewidencji organizatorów turystki już nie ma. – Jak Bóg nas nie ochroni, to nic nas nie ochroni. Błogosławię na podjęcie dobrej decyzji – mówi jeden z organizatorów pielgrzymek, bohater tekstu Piotra Barejki.

„Nie marudzić, tylko działać”. – Ta świętość rodziny w Polsce jest niestety powodem do wielu różnych nadużyć i konserwatywna część społeczeństwa strasznie drży o tę rodzinę, ale nie jest w stanie szczerze zobaczyć, co tak naprawdę się w niej dzieje. Wielka toksyna, która jest zakłamaniem polegającym na tym, że oto teraz, niezależnie od wszystkiego, musimy żywić sympatyczne uczucia, bo „to przecież jest matka”, bo „przecież to jest babcia”. Nie wolno nam patrzeć, ile też czasami złego dostaliśmy od tych ludzi – mówi Wiktorowi Krajewskiemu pisarka Sylwia Chutnik.

„Mroczna strona Zakopanego”. – Okoliczności, w których zabytkowy budynek zamieniał się w katastrofę budowlaną, którą następnie trzeba było „uprzątnąć”, było więcej. Niestety na tym dramat się nie kończy. W willi „Borek” i dawnym pensjonacie „Chata” w pożarach zginęło pięć osób w kryzysie bezdomności – mówi Martynie Kośce dziennikarz Aleksander Gurgul, autor książki „Podhale. Wszystko na sprzedaż”.

„Putin przelicytował w straszeniu gazem”. Lamenty, że Niemcy nie mogą sobie pozwolić na rezygnację z rosyjskiego gazu, nie mają pokrycia w faktach. Magazyny za Odrą są już zapełnione w 85 procentach, mimo że udział Gazpromu w tamtejszym rynku spadł z ponad 50 do mniej niż 10 proc. Niemcy mają alternatywę dla gazu z Rosji, ale Rosja nie ma alternatywy dla odbiorców z UE – pisze Jakub Mielnik.

„Kryzys papiestwa”. Abdykacji Franciszka – na tym etapie – nie będzie, ale parafrazując Szekspira, można powiedzieć, że źle się dzieje w państwie rzymskim. Instytucjonalny kryzys papiestwa pogłębia się jeszcze z powodu absolutnie nieprzewidywalnej osobowości obecnego papieża – analizuje Tomasz P. Terlikowski.

„Toast dla ojczyzny”. Naukowcy mówią, że alkohol szkodzi nawet w małych ilościach. Japońscy urzędnicy poszli o krok dalej, bo uważają, że szkodzi zwłaszcza w małych ilościach. Albo nie spożywany w ogóle. Ale w ich interpretacji ta szkodliwość nie dotyczy konsumentów, a budżetu państwa, bo niższa sprzedaż alkoholu to mniejsze wpływy z podatków. Michał Banasiak opisuje, jak urzędnicy chcą przekonywać młodych Japończyków do częstszego zaglądania do kieliszka.

„Ostatni taniec Sereny”. Młodsza siostra Williams jest jedną z najwybitniejszych tenisistek i sportowców świata. Mijają 23 lata od momentu, w którym po raz pierwszy zdobyła tytuł wielkoszlemowy. Z upływem czasu sięgała po kolejne trofea a dzisiaj stoi na rozdrożu i musi podjąć konkretną decyzję. Powoli zamyka się pewien rozdział w historii tenisa, który zaczął się niczym kadr z filmu, a kończy symboliczną klamrą, o czym pisze Magdalena Frindt.

„PRL w krzywym zwierciadle”. To powieść-legenda. Oczywiście dla tych, którzy wiedzieli, że powstała. Roman Wysogląd napisał „34 kilometry od Pałacu Kultury” w 1986 roku, próbował wydać, ale się nie udało, chociaż był jednym z bardziej wtedy rozpoznawalnych młodych pisarzy. Odłożył ją na bok, zajął się innymi sprawami i dopiero teraz znalazł się wydawca, który ją opublikował. Leszek Bugajski recenzuje najbardziej niezwykłą powieść schyłkowego PRL-u.

„Scenarzystka – matka samotnie wychowująca dziecko”. – Przeprowadziłam wiele trudnych rozmów z aktorami, czasem musiałam z któregoś zrezygnować, ale to nie jest tak, że posiadanie władzy sprawia mi satysfakcję. Nie jestem producentem po to, żeby mnie lubiano, tylko po to, żeby film czy serial był dobrze zrobiony – mówi Sylwii Szostak Ilona Łepkowska, scenarzystka, producentka filmowa i telewizyjna, pisarka. W połowie września premierę będzie miał film „Zołza”, który jest jej opowieścią autobiograficzną.

„Lady Gaga, świnka Peppa i Harrison Ford”. Pekin coraz częściej sięga po cenzurę, by w ten sposób wymusić polityczne ustępstwa Zachodu. Xi Jinping coraz bardziej upodabnia się do Mao Zedonga. A co jeśli, ktoś się nie ugnie? Zostaje po prostu wygumkowany – pisze Agaton Koziński.