Gazprom zabrał głos ws. usterki Nord Stream 1. „To ich powinniście pytać o wznowienie dostaw”

31 sierpnia Gazprom przestał pompować gaz rurociągiem Nord Stream 1. Jak twierdzi rosyjski koncern, gazociąg wyłączono z powodu usterki technicznej. W ostatnich tygodniach przez gazociąg przesyłano tylko ok. 20 proc. surowca.

Transport gazu miał zostać wznowiony w sobotę, ale Gazprom poinformował w piątek, że nie jest w stanie podać daty wznowienia przesyłu gazu. Tym razem rosyjski koncern podaje, że wykryto wyciek w turbinie w tłoczni Portowaja.

„Do czasu usunięcia zastrzeżeń dotyczących działania sprzętu transport gazu do gazociągu Nord Stream jest całkowicie wstrzymany” - napisano wówczas w oświadczeniu.

Przyszłość Nord Stream 1. Kiedy wróci gaz?

Do tematu wrócono w poniedziałek. - Powinieneś zapytać Siemensa. Najpierw muszą naprawić sprzęt – powiedział agencji Reuters w kuluarach Wschodniego Forum Ekonomicznego we Władywostok, zapytany o to, kiedy rurociąg może ponownie zacząć pompować gaz.

Z kolei Siemens Energy poinformował w sobotę, że nie zlecono jej wykonania prac remontowych, a zgłoszony przez Gazprom wyciek z reguły nie wpłynie na pracę turbiny i będzie mógł zostać uszczelniony na miejscu. Poinformowano również, że w stacji dostępne do użytku są inne turbiny.

Niemcom zabraknie gazu?

Według części ekspertów, Niemcy nie zdołają wypełnić do listopada wszystkich swoich magazynów gazu do poziomu 95 proc. Takiego zdania jest m.in. Torsten Frank, dyrektor związku firm handlujących gazem Trading Hub Europe (THE). Według danych operatorów magazynów poziom napełnienia ich gazem wynosił we wtorek, 23 sierpnia, średnio 80 proc., a do października powinien wynieść 85 proc. Nie wszystkie magazyny osiągnęły jednak taki poziom (zbiornik w Rehden jest zapełniony tylko w nieco ponad 60 proc.).