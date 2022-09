RPP zdecydowała ws. stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o podwyżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Tym samym główna stopa referencyjna wzrosła do poziomu 6,75 proc. To już jedenasta podwyżka stóp procentowych od października zeszłego roku.

Stopy procentowe wzrosły do następujących poziomów:

stopa referencyjna 6,75 proc. w skali rocznej,



stopa lombardowa 7,25 proc. w skali rocznej,



stopa depozytowa 6,25 proc. w skali rocznej,



stopa redyskonta weksli 6,80 proc. w skali rocznej,



stopa dyskontowa weksli 6,85 proc. w skali rocznej.

Podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych była jednym ze scenariuszy wskazywanych przez prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego w niedawnym wywiadzie dla Business Insider Polska.– Z dyskusji RPP może wyłonić się taki scenariusz, w którym podnosimy stopy procentowe jeszcze raz o 25 pb albo dwa razy po 25 pb. Nie można też jednak wykluczyć, że skończymy na razie podwyższanie stóp procentowych, ale jednocześnie nie wiążemy sobie rąk i nie ogłaszamy końca cyklu podwyżek. Działamy w sposób pragmatyczny – powiedział szef Banku Centralnego.

Konferencja prezesa NBP dotycząca dzisiejszej decyzji RPP planowana jest na jutro na godz. 15.00.

Przypomnijmy, że tydzień temu Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dane dotyczące inflacji. Analitycy przewidywali pierwszy od miesięcy spadek tego wskaźnika. Wzrost jest jednak zgodny z analizami NBP. Inflacja konsumencka wyniosła w sierpniu 16,1 proc. w ujęciu rocznym. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,8 proc.

Czym są stopy procentowe?

Stopy procentowe NBP to narzędzie, przy pomocy którego Bank Centralny wpływa na koszt kapitału na rynku międzybankowym oraz oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych. Podwyższając stopy procentowe, RPP wpływa na wzrost kosztów kredytów, przez co zmniejsza się akcja kredytowa, a pieniędzy w gospodarce robi się mniej. To, przynajmniej w teorii, powinno obniżyć inflację. Sprawa nie jest jednak taka prosta, bo do zadań Rady Polityki Pieniężnej i Banku Centralnego należy nie tylko dbanie o utrzymanie wartości pieniądza, ale i stymulowanie rozwoju gospodarczego. Kolejne podwyżki z jednej strony hamują wzrost cen, a z drugiej studzą gospodarkę.