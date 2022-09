Amerykańskie akcje rosną. Po raz trzeci z rzędu

Zwyżka cen akcji była dziś rano kontynuowana na rynkach akcji w Azji i Oceanii (najsilniejszy wzrost – o 1,54 proc. - notował tajwański TAIEX).

Również w Europie nowy tydzień rozpoczął się od wzrostów. DAX rósł dziś rano o +1,09 proc. osiągając najwyższy poziom od 11 sesji, CAC 40 rósł o +0,62 proc. do najwyższego poziomu od 9 sesji. Ten pozytywny trend niespecjalnie udzielił się polskiemu rynkowi akcji (ok. godz. 9:45 WIG-20 +0,23 proc., WIG -0,09 proc.).

Ukraińskie spółki w górę

Reagując na pozytywne w ostatnich dniach doniesienia w Ukrainy silnie drożały dziś rano akcje ukraińskich spółek notowanych na GPW (ok. godz. 9:45 Coal Energy +31,19 proc., KSG Agro +19,82 proc., Milkiland +17,3 proc., Astarta +11,32 proc.). Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Węgier osiągnęła wczoraj najwyższy poziom od 10 lat (9,305 proc.). Najwyższa od 11 lat była wczoraj rentowność 10-latek brytyjskiego rządu.

Dziś rano rentowność 10-latek w krajach rozwiniętych lekko rosła. Ceny ropy naftowej stabilizowały się dziś rano po wczorajszym wzroście (WTI 0,23 proc., Brent +0,36 proc.). Drożały dziś rano metale szlachetne (złoto +0,45 proc., srebro +1,83 proc., platyna +1,19 proc., pallad +0,34 proc.) oraz miedź (+0,95 proc.).

Kontrakty na emisję CO2

Cena kontraktów na prawa do emisji dwutlenku węgla w UE spadła wczoraj do swego nowego półrocznego minimum. Amerykański dolar ponownie słabł dziś rano względem euro. Ok. godz. 9:10 kurs EUR/USD rósł o 1,28 proc. wychodząc na najwyższy poziom od 18 sierpnia.

Względem japońskiego jena USD się natomiast lekko umacniał dziś rano (+0,11 proc. ok. godz. 9:15). Kurs USD względem malezyjskiego ringitta był dziś najwyżej od stycznia 1998. Polski złoty podążał za euro umacniając się dziś rano znacząco względem amerykańskiego dolara (USD/PLN -1,05 proc.).

Kurs EUR/PLN rósł dziś rano o 0,12 proc. Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara osiągnął dziś najwyższy poziom od 19 sierpnia przekraczając przez chwilę pozom 22000 USD. Ok. godz. 9:10 kurs rósł w stosunku do wczorajszego poziomu o 1,53 proc.

Czytaj też:

Mateusz Morawiecki dla „Wprost”: W przyszłym roku inflacja znowu zacznie rosnąć