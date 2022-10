Bunt muzułmanek, wszystkie wojny Putina i polscy innowatorzy. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Ludzie są po prostu wściekli”. Najgorzej jest wieczorem, gdy przychodzą informacje o kolejnych zabitych – pisze znajoma z Teheranu, prosząc, żebym nie publikował jej nazwiska, bo od dawna figuruje ono na czarnej liście irańskiego reżimu. W swoim tekście Jakub Mielnik nie podaje nawet jej prawdziwego imienia, bo chodzi o artystkę, której prace wiszą w najlepszych galeriach świata.

„Czy kobiety obalą fundamentalistyczny reżim?” – Prawo w Iranie kompletnie nie nadąża za emancypacją kobiet – wyjaśnia w rozmowie z Krystyną Romanowską Ludwika Włodek, reporterka i socjolożka, wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim.

Co jeszcze w nowym wydaniu?

„Niedyskrecje parlamentarne”. Dlaczego Przemysław Czarnek oburzał się na własny rząd? W jakiej temperaturze lubi pracować premier Mateusz Morawiecki? Czym Bronisław Komorowski naraził się Platformie Obywatelskiej? Z ilu list opozycja wystartuje w przyszłorocznych wyborach do Sejmu i dlaczego będzie ich tak dużo? O tym i innych sprawach piszą w stałej rubryce Joanna Miziołek i Eliza Olczyk.

„Morawiecki opowiadał Kaczyńskiemu baśnie”. – Mateusz Morawiecki staje się grabarzem małych i średnich przedsiębiorstw. Niestety, premier poświęca gospodarkę na ołtarzu szkodliwej polityki – mówi Elizie Olczyk Jarosław Gowin.

„Będzie długa przepychanka”. Chociaż w mediach pojawiły się już nazwiska potencjalnych następców Mateusza Morawieckiego, obóz premiera – podobnie jak wewnętrzna opozycja – jest pewien swojej wygranej w trwającym przesileniu. Informatorzy Dariusza Grzędzińskiego wskazują na remis i ważną przeszkodę.

„Minimum wspólnoty programowej”. – Donald Tusk dokonał określonego wyboru ideowego podyktowanego pragmatyzmem politycznym. Podąża za wyborcami – ocenia w rozmowie z Elizą Olczyk Bronisław Komorowski.

„Chcę pomóc innym”. – Nie potrafię zaakceptować państwa, w którym za tęczę przy wizerunku Matki Boskiej trafia się przed sąd, a za transfobiczny rechot dostaje się oklaski – mówi Wiktorowi Krajewskiemu dziennikarz Piotr Jacoń.

„Wiele się teraz nie zmieni”. – Dla mnie król Karol III to człowiek normalny, rozumie to, co się wokół niego dzieje. Poza tym ma ogromne poczucie humoru – opowiada Agnieszce Szczepańskiej książę Jan Lubomirski-Lanckoroński, prawnik.

„Innowatory Wprost 2022”. Innowacyjność w kraju się poprawia, ale polscy przedsiębiorcy wciąż mają wokół siebie wiele przeszkód do rozwinięcia skrzydeł. „Wprost” nagrodził tych najwytrwalszych i najlepszych.

„Wszystkie wojny Putina”. Pierwszą, zwycięską wojną Władimir Putin zapewnił sobie popularność i wizerunek twardziela wewnątrz Rosji. Ostatnią chciał politycznie zdominować Europę. A ilustracją jego porażki jest mobilizowanie do armii sześćdziesięciolatków, którzy sami sobie muszą kupować bieliznę, plecaki i śpiwory. Politykę konfliktów militarnych rosyjskiego przywódcy analizuje Miłosz Szymański.

„Wszystko musi być już dobrze”. W Iziumiu zakończyły się ekshumacje pierwszych ponad 400 ciał osób zamordowanych przez Rosjan w tym mieście. Karolina Baca-Pogorzelska rozmawiała z mieszkańcami, którzy płaczą i cieszą się z wyzwolenia.

„Niebezpieczna gra bronią jądrową”. Rosja jest jedynym mocarstwem nuklearnym, które w swojej narracji politycznej grozi użyciem broni jądrowej. Której w swoich składach ma pokaźne ilości. Choć nikt, w tym sami Rosjanie, nie wie, w jakiej sprawności technicznej są te systemy – pisze gen. Waldemar Skrzypczak.

„Bolesny bilans bohaterstwa”. Dyskusje o Powstaniu Warszawskim toczą się przez lata. Jego wybuch i przebieg jest boląca raną w naszej historii. Chyba nigdy jej nie zaleczymy. W rocznicę kapitulacji Leszek Bugajski wspomina tragedię mieszkańców stolicy.

„Przyroda próbuje walczyć”. Dr hab. Roman Żurek z Zakładu Badań Ekologicznych wyjaśnia w rozmowie z Agnieszką Szczepańską, jakiego rodzaju i jak duże straty poniosła Odra oraz jak długo będzie się odradzać.

„Coś się zdarzy”. Karl Ove Knausgard, gwiazda światowej literatury, pojawia się z książką o niepokoju i wiszącej nad nami zagładzie, z której nie chcemy sobie zdawać sprawy. O tym, czy warto zagłębić się w lekturze – w recenzji Leszka Bugajskiego.

„Chcę grać ciekawe role”. – Bóg dał nam ciekawość, wolną wolę, wybór, rozum, ale przede wszystkim dał nam miłość. Wiem, że jest w moim życiu, to mnie wzmacnia i cieszy – wyznaje Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz aktorka Olga Bołądź.

„Pracowałem po 16 godzin dziennie. Od lat choruję”. Ukazał się wywiad z panią Grażyną Kulczyk. Milionerka wspomina, jaką frajdę dawała jej praca od rana do nocy. Dziwi się, że młodzi nie podzielają tego zapału. Patrzą na zegarek, z roboty wychodzą o czasie. Łukasz Orbitowski w swoim felietonie pisze o wysokiej cenie, jaką płaci się za ciężką pracę.