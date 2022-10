Nagrody Nobla 2022. Laureat w dziedzinie nauk ekonomicznych

Tydzień Noblowski trwał od 3 do 10 października 2022 roku. Wyróżnienia zostały dotychczas przyznane w takich kategoriach, jak medycyna i fizjologia, fizyka, chemia oraz literatura. Norweski Komitet Noblowski wręczył również Pokojową Nagrodę Nobla – trofeum trafiło do Alesia Bialackiego, białoruskiego opozycjonisty, a także Memoriał, rosyjskiej organizacji oraz ukraińskiego Centrum Wolności Obywatelskich. Ostatnia z tegorocznych nagród została wręczona ekspertowi w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Nobel z ekonomii 2022 został przyznany

Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych została przyznana profesorom Benowi Bernanke z The amerykańskiego Brookings Institution, prof. Douglasowi Diamondowi z University of Chicago i prof. Philipowi Dybvigowi z Washington University in St. Louis. Nagrodę przyznano za badania nad bankami i kryzysami finansowymi. Chociaż wyróżnienie jest ufundowane przez inne źródło niż pozostałe trofea, wyłonienie laureata należy do obowiązków Komitetu Noblowskiego.

„Współczesne badania bankowe wyjaśniają, dlaczego mamy banki, jak uczynić je mniej podatnymi na kryzysy i jak upadki banków pogłębiają kryzysy finansowe. Podstawy tych badań położyli na początku lat 80. Ben Bernanke, Douglas Diamond i Philip Dybvig. Ich analizy mają ogromne znaczenie praktyczne w regulowaniu rynków finansowych i radzeniu sobie z kryzysami finansowymi” - czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Warto również wspomnieć, że zeszłorocznymi laureatami zostali David Card, Joshua D. Angrist oraz Gudo W. Imbens. Przyznanie Nobla z ekonomii w 2021 roku było wówczas uargumentowane w następujący sposób: „tegoroczni laureaci – David Card, Joshua Angrist i Guido Imbens – dostarczyli nam nowych spostrzeżeń na temat rynku pracy i pokazali, jakie wnioski dotyczące przyczyny i skutku można wyciągnąć z naturalnych eksperymentów. Ich podejście rozprzestrzeniło się na inne dziedziny i zrewolucjonizowało badania empiryczne”.

Dlaczego nobel z ekonomii nazywa się inaczej?

Nagrody Nobla są przyznawane w dziedzinach, które zatwierdził ich twórca w swoim testamencie. Alfred Nobel nie wspomniał w tym dokumencie o ekonomii, dlatego takie wyróżnienie musi być fundowane z innego źródła. Komitet Noblowski wyłania jednak nazwiska laureatów we wspomnianej kategorii. Pierwsza Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych została wręczona w 1969 roku. Zwycięstwo odnieśli wówczas Ragnar Anton Kittil Frisch i Jan Tinbergen.