Elon Musk konsultował „feralnego tweeta” z Władimirem Putinem? Zaskakujące doniesienia

Głośny i bardzo kontrowersyjny tweet Elona Muska z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie, mógł być inspirowany przez Władimira Putina. Najbogatszy człowiek świata miał chwilę wcześniej rozmawiać ze zbrodniarzem wojennym.

Zaskakujące doniesienia dotyczące kontrowersyjnego tweeta Elona Muska. Jak twierdzi Ian Bremmer, amerykański politolog, założyciel think tanku Euroasia Group, najbogatszy człowiek świata miał się na chwilę przed publikacją wpisu kontaktować z Władimirem Putinem. Takie wieści otrzymali członkowie organizacji i wszyscy zapisani do mailingu przez nią wysyłanego. Euroasia Group zajmuje się doradzaniem inwestorom i przedsiębiorcom w podejmowaniu decyzji na podstawie swoich analiz geopolitycznych.

Feralny tweet Elona Muska

Nowe doniesienia dotyczą wpisu Elona Muska, który 3 października zamieścił na Twitterze ankietę, w której namawiał swoich obserwujących do zagłosowania pod jego propozycją warunków zakończenia wojny w Ukrainie. Miliarder zaproponował ponowne przeprowadzenie referendów w pseudorepublikach na pograniczu ukraińsko-rosyjskim, ale tym razem pod obserwacją ONZ. Drugim punktem „rozejmu” miałoby być uznanie Krymu za terytorium Rosji. Musk zaznaczył, że jest to historycznie prawdziwe.

Szef Tesli i SpaceX dodał, że takie zakończenie wojny jest i tak najbardziej prawdopodobne, a jeśli zostanie osiągnięte wcześniej, to uda się uniknąć kolejnych ofiar. Zaznaczył także, że „możliwe, ale mało prawdopodobne” jest użycie broni atomowej. Wpisy Elona Muska wywołały ogromne oburzenie i były komentowane nawet przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i Biały Dom.

Elon Musk odpowiada

Do sensacyjnych doniesień odniósł się Elon Musk. Pytany na Twitterze, odparł, że nie jest to prawda. „Rozmawiałem z Putinem tylko raz. Było to około 18 miesięcy temu. Rozmawialiśmy o sprawach kosmicznych”. – napisał miliarder.

