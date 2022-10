Były prezes Lotosu w radzie nadzorczej PKO BP

We wtorek zarząd banku PKO BP poinformował, że decyzją walnego zgromadzenia Robert Pietryszyn został powołany do rady nadzorczej spółki. Jak czytamy w komunikacie, to „doświadczony menedżer i przedsiębiorca”.

Były prezes Lotosu

W latach 2006-2008 Pietryszyn był związany z grupą KGHM. Później prowadził działalność consultingową, a od 2011 roku był odpowiedzialny za budowę stadionu we Wrocławiu. W swojej karierze Pietryszyn pełnił też funkcję m.in. członka zarządu PZU S.A. oraz PZU Życie S.A.

W latach 2015-2016 był członkiem Rady Nadzorczej Lotosu, a później został prezesem całej Grupy Lotos. Po odejściu z państwowej spółki trafił w styczniu 2017 roku do agencji PR R4S, w której współpracował z byłym posłem PiS i rzecznikiem partii Adamem Hofmanem. Brał także udział w rozmowach z węgierskim koncernem MOL, który ostatecznie, w wyniku fuzji Orlenu z Lotosem, kupił 417 stacji należących do Lotosu.

Agencja Hofmana

Robert Pietryszyn nadal figuruje na liście członków R4S na stronie internetowej agencji, choć PKO zapewnia, że nowy członek rady nadzorczej nie prowadzi żadnej działalności, która mogłaby kolidować z jego funkcją.

„Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, w szczególności nie posiada statusu wspólnika w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej, spółce osobowej lub spółce kapitałowej, nie pełni funkcji członka organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej i nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, konkurencyjnej w stosunku do Banku. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym” - czytamy w komunikacie PKO BP.

