Orlen zbuduje własny port. Daniel Obajtek zdradził szczegóły nowych inwestycji na Bałtyku

PKN Orlen i władze portu w Świnoujściu poinformowały o nowym projekcie infrastrukturalnym, który ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także wpłynąć na przyspieszenie transformacji w kierunku energetyki zeroemisyjnej.

PKN Orlen zbuduje port w Świnoujściu

– Inwestycje na Bałtyku wymagają nie tylko ogromnych środków, ale też partnerów i logistyki, która daje gwarancję powodzenia tym procesom. Jesteśmy zaawansowani w kontraktacji różnych elementów. Logistyka to porty serwisowe i spółki, które będą się tym zajmować. To też port instalacyjny, na który właśnie podpisaliśmy umowę. Jeden z najnowocześniejszych tego typu portów powstanie w Świnoujściu. Skończymy inwestycję na przełomie 2024 i 2025 roku – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

– Powstaną dwa nabrzeża. Każde o długości 250 metrów, które będą mogły obsługiwać największe jednostki służące do produkcji offshore’u. Z tego portu będą mogły korzystać także inne firmy, które mają koncesję. To ważna informacja dla Szczecina i Świnoujścia. To nowe miejsca pracy i nowe technologie – dodał.

Jednak prezes portu w Świnoujściu przyznał, że nowy projekt, to nie koniec rozwoju, którego należy się spodziewać w porcie w najbliższych latach.

– Umową, którą podpisaliśmy, dowiedliśmy tego, że Polak potrafi. To bardzo znaczące wydarzenie dla inwestycji w portach morskich, podstawowych dla polskiej gospodarki – powiedział prezes portów w Szczecin i Świnoujście Krzysztof Urbaś. – Jeśli dwie strony chcą się porozumieć, to każda rzecz, która wydawała się niemożliwa, jest możliwa. Jestem przekonany, że terminal w Świnoujściu powstanie. Żyjemy w czasach, które charakteryzują się dużą zmiennością. Świnoujście jest idealnie predestynowane do tego typu projektu. To nie zakończy się na terminalu do przeładunku i montażu farm wiatrowych. Przygotowujemy także kolejny projekt, który zakończymy jeszcze w tym, bądź na początku przyszłego roku – dodał.

Nowoczesna farma wiatrowa na Bałtyku

Pierwszym projektem realizowanym przy wykorzystaniu terminala instalacyjnego w Świnoujściu, będzie Baltic Power, wspólne przedsięwzięcie Grupy ORLEN i Northland Power. Dzięki intensywnym pracom niemal 90 ekspertów z 10 krajów jest on obecnie najbardziej zaawansowanym projektem na polskich wodach Bałtyku. Spółka zabezpieczyła już wszystkie kluczowe elementy morskiej farmy wiatrowej w ramach łańcucha dostaw, w którym uczestniczą również firmy z Polski.

– W przypadku projektów związanych z morską energetyką wiatrową jednym z naszych głównych celów jest zapewnienie local content oraz korzystnego wpływu na lokalne społeczności, w których rozwijamy i prowadzimy działalność. To kluczowe podejście Northland do rozwoju projektów na całym świecie odzwierciedlające nasze podstawowe wartości. Ogłoszona dzisiaj współpraca jest świadectwem wspólnego rozwoju i osiągnięć, które nie tylko przyczynią się do rozwoju projektu Baltic Power, ale także przyspieszą transformację energetyczną Polski i wzmocnią lokalną gospodarkę na długie lata – zaznacza Mike Crawley, Prezes Zarządu Northland Power.

