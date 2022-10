Fuzja gigantów. Akcje PGNiG znikną z giełdy

W poniedziałek spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo złożyła do zarządu warszawskiej giełdy papierów wartościowych wniosek o zawieszenie obrotu akcjami. Kolejnym krokiem ma być wycofanie akcji PGNiG z giełdy. Przyczyną jest planowane połączenie PGNiG z koncernem PKN Orlen.

Fuzja gigantów

10 padziernika akcjonariusze PGNiG przegłosowali uchwałę, w której wyrażają zgodę na połączenie z koncernem PKN Orlen. Za uchwałą w sprawie połączenia PKN Orlen i spółki PGNiG głosowało 4 959 494 443 akcjonariuszy, przeciw było 133 903, wstrzymało się 26 097. Oddano łącznie 4 959 654 443 głosy.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiadał, że spodziewa się finalizacji transakcji na przełomie października i listopada tego roku.

– Zgoda Akcjonariuszy PGNiG jest przypieczętowaniem kolejnego ważnego etapu w tworzeniu koncernu multienergetycznego. Budujemy zdywersyfikowaną grupę, której siłą będą zróżnicowane źródła zysków, nie tylko produkcja rafineryjna i petrochemiczna, ale także wydobycie, wytwarzanie energii nisko- i zeroemisyjnej oraz sprzedaż detaliczna do ok. 100 mln klientów w Europie. Mamy duże doświadczenie w realizacji procesów akwizycyjnych, które procentuje, pozwalając nam skutecznie integrować kluczowe spółki paliwowo-energetyczne. To konieczne dla dalszego intensywnego rozwoju połączonej grupy i zagwarantowania Polsce bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.

Ostatnia prosta

Zgoda akcjonariuszy PGNiG na połączenie z Orlenem to jedna z ostatnich formalności, jakich spółki muszą dokonać przed połączeniem. Pod koniec września zgodę na fuzję wydali akcjonariusze Orlenu, wcześniej to samo zrobiła Rada Ministrów.

List intencyjny w sprawie procesu rozpoczęcia przejęcia PGNiG płocki koncern podpisał ze Skarbem Państwa w lipcu 2020 roku. W maju 2021 roku Skarb Państwa podpisał umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia kontroli przez koncern nad Grupą Lotos i PGNiG. Wówczas Orlen zgłosił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) zamiar koncentracji. UOKiK wydał warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG w marcu br. Plan połączenia spółek Orlen i PGNiG podpisały pod koniec lipca.

