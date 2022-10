Orlen nie będzie zwalniał. Jest porozumienie z pracownikami

We wtorek PKN Orlen poinformował, że podpisał z organizacjami pracowniczymi w PGNiG porozumienie, zakładające 48-miesięczną gwarancję zatrudnienia po połączeniu koncernów.

Porozumienie zakłada też, że warunki pracy i płacy nie zmienią się na niekorzyść pracowników przynajmniej przez najbliższe 24 miesiące. Dotyczy to także miejsca pracy, więc pracownicy nie będą przymusowo przenoszeni do innych oddziałów.

Obecni pracownicy PGNiG będą mieli także finansowany pakiet medyczny na obowiązujących, lub niemniej korzystnych zasadach. Takie same mają być także warunki opieki ubezpieczeniowej, oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

PGNiG znika z giełdy

17 października spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo złożyła do zarządu warszawskiej giełdy papierów wartościowych wniosek o zawieszenie obrotu akcjami. Kolejnym krokiem ma być wycofanie akcji PGNiG z giełdy. Przyczyną jest planowane połączenie PGNiG z koncernem PKN Orlen.

Fuzja gigantów

10 padziernika akcjonariusze PGNiG przegłosowali uchwałę, w której wyrażają zgodę na połączenie z koncernem PKN Orlen. Prezes Orlenu Daniel Obajtek zapowiadał, że spodziewa się finalizacji transakcji na przełomie października i listopada tego roku.

– Zgoda Akcjonariuszy PGNiG jest przypieczętowaniem kolejnego ważnego etapu w tworzeniu koncernu multienergetycznego. Budujemy zdywersyfikowaną grupę, której siłą będą zróżnicowane źródła zysków, nie tylko produkcja rafineryjna i petrochemiczna, ale także wydobycie, wytwarzanie energii nisko- i zeroemisyjnej oraz sprzedaż detaliczna do ok. 100 mln klientów w Europie. Mamy duże doświadczenie w realizacji procesów akwizycyjnych, które procentuje, pozwalając nam skutecznie integrować kluczowe spółki paliwowo-energetyczne. To konieczne dla dalszego intensywnego rozwoju połączonej grupy i zagwarantowania Polsce bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.

