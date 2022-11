Fenomen „Kanapki Drwala”. Jutro zacznie się szał

Jak co roku polski internet rozgrzewa się do czerwoności od zapytań, kiedy do popularnej sieci wróci „Drwal”. Zwykle kultowa, sezonowa kanapka pojawia się w ostatnim tygodniu listopada. Zawsze w środę. Tym razem zapewne też tak będzie.

„Drwal przywita nas już w środę” – czytamy w odpowiedzi, jakiej sieć McDonald's udzieliła na Facebooku niecierpliwemu klientowi, dopytującemu o powrót kanapki.

Kanapkowe szaleństwo

Bułka serowo-bekonowa, plaster panierowanego sera, hamburger, bekon, burger wołowy, sałata i dodatki, w zależności od wersji. Kanapka Drwala nie jest niczym niezwykłym. Niezwykły jest natomiast kult, jakim obrósł przez lata. W zeszłym roku w dzień premiery sieć Pyszne.pl, z powodu natłoku zamówień na kultową kanapkę, przestała obsługiwać inne restauracje.

„Bazując na danych z poprzedniego roku, również i w tym oczekiwaliśmy wysokiej popularności Kanapki. W dniu jej wprowadzenia na ulice wyjechała więcej niż standardowa liczba dostawców. Zainteresowanie daniem przerosło jednak wszelkie oczekiwania, co spowodowało czasową niedostępność kurierów do realizacji później napływających zleceń” – tłumaczyła sieć w oświadczeniu przesłanym rok temu redakcji money.pl.

Fani bułki z plackiem serowym czekają w dniu premiery nawet godzinę, co nieco kłóci się z ideą sieci fast food, jaką jest McDonald's. Istnieją weganie, którzy na czas obecności kanapki drwala robią sobie przerwę w diecie wykluczającej produkty odzwierzęce.

Różne wersje drwala

Mimo ogromnego zainteresowania sieć McDonald's na razie dawkuje informacje, dotyczące powrotu kultowej kanapki. Nie wiemy m.in., jakie będą wersje dania.

W zeszłym roku Drwal był dostępny czterech opcjach:

Burger Drwala podwójny,

Burger Drwala z żurawiną,

Burger Drwala z kurczakiem,

Burger Drwala na ostro.

Coraz częściej klienci pytają jednak, czy doczekają się w końcu upragnionej wersji wegetariańskiej. Sieć odpowiada zdawkowo, że wszystko wyjaśni się „w odpowiednim czasie”.

Drwal vs inflacja

Do tej pory nie opublikowano też oficjalnej informacji o tym, ile będzie trzeba za kultową kanapkę zapłacić. Przy obecnej inflacji mało prawdopodobne jest, że McDonald's utrzyma zeszłoroczne ceny. Drożeją nie tylko składniki, ale i paliwa oraz energia. Wyższe są także koszty pracy.

W zeszłorocznej zimowej ofercie Burger Drwala i Burger Drwala z kurczakiem kosztowały 17,40 zł. Z kolei za Burgera Drwala z żurawiną i na ostro trzeba było zapłacić 17,90 zł. Najdroższą wersją był Podwójny Drwal, za którego trzeba było zapłacić 20,40 zł.

