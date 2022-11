Wzrosty cen akcji w USA przed dzisiejszym Świętem Dziękczynienia

Wzrosły wczoraj również S&P 500 (+0,59 proc.), który osiągnął najwyższy poziom od września oraz Nasdaq Composite (+0,99 proc.). Dziś z racji obchodów w USA Święta Dziękczynienia amerykańskich rynek akcji będzie zamknięty.

Azjatyckie rynki

Na rynkach akcji Azji i Oceanii lekko przeważały dziś wzrosty głównych indeksów. Najsilniejszy notował malezyjski KLCI (+2,31 proc.). Minimalnie traciły chińskie Shanghai Composite i Shanghai B-Share, singapurski Straits Times oraz tajlandzki SET Index. W Europie notowania na rynkach akcji rozpoczęły się w czwartek od niewielkich wzrostów (DAX +0,31 proc., CAC 40 +0,1 proc. ok. godz. 9:45).

„Tradycyjnie” swój historyczny rekord osiągnął turecki XU100. Zwyżkowały również w czwartek rano główne polskie indeksu (WIG-20 +0,72 proc. ok. godz. 9:45). Spadały dziś rano w praktycznie wszystkich krajach rozwiniętych rentowności 10-letnich obligacji skarbowych.

Amerykańskie obligacje

Rentowności amerykańskich 10-latek zbliżały się do poziomu swego minimum sprzed tygodnia. Rentowność polskich 10-latek spadła do poziomu najniższego od prawie 2 miesięcy (6,643 proc.). Lekko taniały dziś rano kontrakty na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE (WTI –0,53 proc., Brent -0,59 proc. ok. godz. 9:10). Ceny tych kontraktów znajdują się obecnie nieco powyżej swych minimów z drugiej połowy września.

Lekko drożały dziś rano kontrakty na miedź (+0,48 proc. ok. godz. 9:30) i metale szlachetne (złoto +0,54 proc., srebro +1,03 proc., platyna +0,38 proc., pallad +0,73 proc.). Lekko dziś rano słabł amerykański dolar (EUR/USD +0,9 proc., USD/JPY –0,3 proc. ok. godz. 9:10). Ok. godz. 9:10 zmiany kursu polskiego złotego były niewielkie (EUR/PLN +0,11 proc., USD/PLN -0,02 proc.). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który w poniedziałek spadł do najniższego poziomu od 2 lat, lekko rósł dziś rano trzeci dzień z rzędu (+0,41 proc. ok. godz. 9:05) osiągając poziom 16556 pkt.

