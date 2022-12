Wiceminister Jacek Ozdoba traci dotychczasowe kompetencje w Ministerstwie Klimatu

W poniedziałek w Dzienniku Urzędowym Ministra Klimatu i Środowiska zostało opublikowane zarządzenie dotyczące podziału kompetencji w kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wynika z niego, że sekretarz stanu Jacek Ozdoba „wykonuje zadania zlecone bezpośrednio przez Ministra Klimatu i Środowiska”.

Wrześniowe zarządzenie określało obowiązki Ozdoby

To zmiana względem wrześniowego zarządzenia, w którym Ozdoba nie był „do dyspozycji” ministra, ale miał jasno określone obowiązki. Do jego kompetencji należało określanie szczegółowych zadań oraz nadzorowanie prac Departamentu Gospodarki Odpadami i Departamentu Instrumentów Środowiskowych, a także wykonywanie kompetencji w stosunku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Po 5 grudnia określanie szczegółowych zadań i nadzór nad pracą departamentów gospodarki odpadami i instrumentów środowiskowych oraz wykonywanie kompetencji ministra w stosunku do GIOŚ stanie się obowiązkiem sekretarza stanu Edwarda Siarki. Do jego obowiązków należą też m.in. nadzór nad departamentem leśnictwa i łowiectwa, Lasami Państwowymi, Polskim Związkiem Łowieckim.

Nie jest to próba odebrania kompetencji i wpływów politykowi Solidarnej Polski, bo obaj politycy należą do tego samego ugrupowania wchodzącego w skład koalicji Zjednoczonej Prawicy, której liderem jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Czytaj też:

Europoseł PiS uderzył w Zbigniewa Ziobrę. „Zna smak porażki”