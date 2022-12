73-latek mieszka w samolocie. Wydaje grosze

73-letni Bruce Campbell od dziecka marzył, by zamieszkać w starym samolocie. Jak mówi, po raz pierwszy pomyślał o tym w wieku 15 lat, kiedy zobaczył cmentarzysko samolotów.

W latach 70. kupił kawałek ziemi, na której planował postawić maszynę. Samolot, który wkrótce miał się stać jego domem, znalazł dopiero w 1999 roku.

Samolot z historią

W 1999 roku firma, którą Campbell zatrudnił do znalezienia odpowiedniego wraku, namierzyła w Grecji zużytego Boeinga 727. Samolot był używany do transportu szczątków właściciela linii lotniczej, Arystotelesa Onassisa, w 1975 roku. Nieżyjący już grecko-argentyński magnat morski był w chwili śmierci żonaty z byłą pierwszą damą Jacqueline Kennedy Onassis. Campbell zapłacił za niego 100 000 dolarów, a samolot poleciał z Grecji do Oregonu.

Przystosowanie maszyny do celów mieszkalnych zajęło Campbellowi 2 lata i kosztowało w sumie 15 tys. dolarów. Jak mówi właściciel samolotu, opłacało się.

„Kiedy mieszkasz w takiej strukturze, czujesz się trochę bardziej zadowolony ze swojego życia” – powiedział. „A jeśli jesteś inżynierem, naukowcem lub kimkolwiek, kto docenia elegancję i piękno technologii lotniczej, jest to po prostu szczęśliwsze miejsce do życia”.

Groszowe opłaty

Mieszkanie w samolocie jest dla 72-latka z Oregonu opłacalne także finansowo. W dobie inflacji i gwałtownie rosnących rachunków taki alternatywny dom kosztuje grosze.

Jego miesięczne wydatki wynoszą 370 USD miesięcznie, w tym 220 USD miesięcznego podatku od nieruchomości i od 100 do 250 USD miesięcznie na energię elektryczną.

