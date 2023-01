Inflacja w grudniu. Kiedy GUS poda dane?

Zwykle Główny Urząd Statystyczny podaje wstępny szacunek inflacji w ostatnim dniu miesiąca. Jednak na dane za grudzień będziemy musieli poczekać do czwartku 5 stycznia. Z kolei pełne wyliczenia GUS przedstawi nieco ponad tydzień później, w piątek, 13 stycznia.

Stopy procentowe

To, że dane zostaną zaprezentowane dopiero w piątek, sprawia, że na najbliższym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej będzie podejmować decyzję o stopach, nie znając jeszcze najnowszego poziomu inflacji.

Według najnowszej analizy, opublikowanej przez Narodowy Bank Polski, inflacja w roku 2023 powinna 13,6 proc. Z kolei w 2024 roku ma spaść poniżej 7 proc. Można się zatem spodziewać, że RPP po raz kolejny zdecyduje o utrzymaniu stóp proc. na bieżącym poziomie.

„Inflacja CPI w 2023 r. powinna się zawierać – zgodnie z typowymi scenariuszami (tj. wartościami wyznaczonymi przez krańce 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa rozkładu zagregowanego) – między 11,7 proc. a 15,3 proc. (przy prognozie centralnej równej 13,6 proc.). W 2024 r., w opinii ekspertów AM NBP, nastąpi znaczny spadek inflacji w porównaniu z latami 2022-2023. Typowe scenariusze dla inflacji w 2024 r. sugerują, że powinna się ona zawierać w przedziale 4,9-9,2 proc., przy prognozie centralnej równej 6,8 proc”. – czytamy w raporcie NBP.

Inflacja powoli spada

Inflacja w listopadzie 2022 roku wyniosła 17,5 procent, licząc rok do roku. To o 0,4 pkt proc. mniej, niż miesiąc wcześniej. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7 proc. Z danych opublikowanych w czwartek wynika, że w ciągu roku najmocniej podrożały ceny związane z utrzymaniem mieszkania – o 23,2 proc. oraz żywności – o 23,0 proc. Ceny w zakresie transportu są o 14,4 proc. wyższe niż przed rokiem, w zakresie restauracji i hoteli o 18,6 proc., a rekreacji i kultury – o 14,2 proc.

