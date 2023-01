USA na skraju technicznego bankructwa. Janet Yellen uruchomiła fundusz awaryjny

Gospodarka Stanów Zjednoczonych osiągnęła ustalony w budżecie maksymalny poziom zadłużenia na poziomie 31,4 bilionów dolarów. Pociągnęło to za sobą decyzje niezbędne do utrzymania wypłacalności.

USA osiągnęły limit długu

Zgodnie z amerykańskimi przepisami fiskalnymi, gospodarka światowego giganta ma wentyl bezpieczeństwa. Jest nim ustalony z góry limit zadłużenia.

W skrócie mechanizm polega na tym, że jeżeli rząd pożyczy więcej, niż ustalony limit (obecnie 31,4 biliona dolarów, czyli około 120 proc. przychodów), to Departament Skarbu automatycznie traci możliwość dalszej emisji obligacji, czy innych papierów dłużnych. Oznacza to, że rząd odcinany jest od możliwości finansowania kolejnych wydatków.

Janet Yellen uruchamia fundusz ratunkowy

Sekretarz Skarbu Janet Yellen poinformowała Kongres, że w związku z tym, że prawny limit długu został 19 stycznia przekroczony, musiała uruchomić specjalne środki ratunkowe, w celu utrzymania stabilności gospodarki.

Jak szacują eksperci banku Goldman Sachs, sytuacja, z jaką mamy obecnie miejsce, jest najpoważniejsza od 2011 roku, gdy instytucja finansowa zmuszona była do obniżenia ratingu amerykańskich obligacji. Była to pierwsza tego typu decyzja w historii.

Sekretarz Skarbu w liście do Kongresu napisała, że uruchomione środki mają uratować gospodarkę przed technicznym bankructwem do 5 czerwca 2023 roku. Do tego momentu impas w Izbie Reprezentantów musi się skończyć. „Jak stwierdziłam w moim liście z 13 stycznia, okres, na który nadzwyczajne środki mogą wystarczyć, jest przedmiotem znaczącej niepewności. Z szacunkiem ponaglam Kongres do szybkich działań” – czytamy w liście Janet Yellen.

