Rezerwa Federalna podnosi stopy procentowe. Widać ważny trend

Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC) zdecydował się podnieść stopę referencyjną o 25 punktów bazowych do poziomu 4.5 – 4.75 proc. Była to najsłabsza podwyżka w tym cyklu. Komitet przyznał także, że mimo łagodniejszego zacieśniania polityki monetarnej, nadal widzi przestrzeń do utrzymywania cyklu podwyżek.

Zdaniem analityków rynkowych, dzisiejsza decyzja Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku będzie już przedostatnim tego typu ruchem. Oznacza to, że już kwietniu można się spodziewać zakończenia cyklu podwyżek.

Stopy procentowe w USA w górę

„W przypadku Fed decydujące będzie to, czy oświadczenie lub komentarze Powella podczas konferencji prasowej zasugerują, że bank centralny może wkrótce zbliżyć się do końca cyklu podwyżek stóp. Rynek od pewnego czasu oczekuje obniżek kosztu pieniądza w drugiej połowie roku” – napisał 1 lutego Łukasz Zembik z TMS Brokers.

„Dane gospodarcze, które pojawią się w okresie poprzedzającym posiedzenie FOMC, mogą potwierdzić oczekiwania rynku, wywierając presję na dolara: spadający indeks kosztów pracy (ECI) i słabe zaufanie konsumentów dzisiaj lub mniejsza liczba nowych miejsc pracy (ADP) i rozczarowujący indeks ISM jutro. Jeśli dane pokażą spowalniający efekt dotychczasowych podwyżek stóp, dolar może mieć kłopoty, jeśli jutro wieczorem Fed zabrzmi bardziej umiarkowanie w kwestii wzrostu płac i inflacji. Wówczas rynek prawdopodobnie jeszcze bardziej utwierdzi się w swoich oczekiwaniach co do cięcia stóp” – czytamy także w analizie naszego partnera.

