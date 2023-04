X-kom wygrał rządowy przetarg. Wiadomo, ile będą kosztowały laptopy dla uczniów

Początkowo Komisja Europejska zgodziła się wyłącznie na przekazanie laptopów do szkół publicznych, ale ostatecznie rozciągnięto program także na szkoły prywatne.

– Wynegocjowaliśmy, by trafiły do każdej szkoły w Polsce i każdy czwartoklasista będzie miał szansę otrzymać taki sprzęt. Dzięki zmianom, które wprowadziliśmy, trafią także do uczniów szkół niepublicznych – zapowiedział Cieszyński.

Laptopy dla czwartoklasistów. Dostarczy je x-kom

Później dodał na Twitterze, że najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożył sklep komputerowy x-kom.pl. Firma zaproponowała, że dostarczy laptopy ASUS ExpertBook B1502CBA. Dopytany o cenę jednego laptopa, odpowiedział, że będzie to 2952 zł brutto.

Sprzęt trafi do każdego ucznia, ale formalnie jego właścicielem będą rodzice.

Rząd szacuje, że koszt programu to 760 mln zł plus VAT.

Umieszczenie na sprzęcie grawerunku ma utrudnić zastawienia laptopa w lombardzie i późniejszą odsprzedaż. –Zadbamy o zabezpieczenie sprzętu i interesu dzieci. Każdy laptop będzie miał wygrawerowany specjalny znak z orłem w koronie, a także naklejkę z logiem Unii Europejskiej. To znacznie utrudni próby sprzedaży takiego sprzętu – mówił Janusz Cieszyński.

