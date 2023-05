Wyrzutnie HIMARS współprodukowane w Polsce. Jest deklaracja

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował w czwartek, że rozmawiał z przedstawicielami amerykańskiego koncernu Lockheed Martin o współpracy przy produkcji systemów HIMARS. – Po rozmowie z zarządem Lockheed Martin usłyszałem zapewnienie o gotowości do współpracy z polskim przemysłem zbrojeniowym, o gotowości do tego, żeby wzmacniać polski przemysł zbrojeniowy, co jest korzystne również dla Stanów Zjednoczonych, bo umożliwi zwiększenie skali produkcji, jeśli chodzi o HIMARS-y – powiedział podczas briefingu prasowego szef resortu obrony.

Centrum HIMARS

Jak twierdzi minister Błaszczak, jeszcze w tym roku w Polsce ma powstać "centrum HIMARS", które ma być hubem do serwisu i produkcji amerykańskich systemów rakietowych dla Europy.

Błaszczak poinformował także, że pierwsze wyrzutnie, zamówione w 2019 r., trafią do polskiej armii jeszcze w tym roku. Nową broń otrzyma 18. Dywizja Zmechanizowana, odpowiedzialna m.in. za obronę tzw. przesmyku suwalskiego. Minister dodał, że toczą się rozmowy w sprawie zakupy dodatkowych 500 wyrzutni, z których większość ma zostać zamontowana na polskich ciężarówkach Jelcz.

HIMARS dla Polski

Do tej pory Polska zakupiła jeden dywizjon HIMARS, na który składa się 20 wyrzutni i sprzęt dodatkowy: 19 wozów transportowo-załadowczych, 18 przyczep, 3 wozy ewakuacyjne, 27 wozów dowodzenia i warsztatowych oraz 300 pocisków. Pierwszy dywizjon kosztował Polskę 414 mln dol. Docelowo do Wojska Polskiego miało trafić łącznie 160 wyrzutni HIMARS w programie „Homar”.

W lutym Mariusz Błaszczak poinformował mediach społecznościowych, że zakończyła się procedura milczącej zgody dla notyfikacji Kongresu USA na kontrakt na prawie 500 wyrzutni HIMARS dla Polski. Minister obrony narodowej wyjaśnił, że „oznacza to zatwierdzenie przez Kongres sprzedaż dla Sił Zbrojnych RP tych najnowocześniejszych zestawów artylerii dalekiego zasięgu”.