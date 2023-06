Rosja handluje z Chinami. Najwyższe wyniki w historii

Sankcje i blokada zachodnich rynków dla Rosji o ataku na Ukrainę zmusiły kraj do poszukiwania innych partnerów. Okazuje się, że handel między Rosją a Chinami osiągnął w maju rekordowy poziom i 20,573 mld dolarów. Jak podaje chińska Generalna Administracja Celna wolumen chińskiego importu z Rosji wyniósł w maju 11,305 mld USD, a eksport do Rosji 9,268 mld USD.

Rosja handluje z Chinami

Chiny są obecnie dla Rosji najważniejszym partnerem handlowym. Od stycznia do maja 2023 r. chińsko-rosyjska wymiana handlowa wyniosła 93,806 mld dolarów, co oznacza wzrost o 40,7 proc. w ujęciu rocznym.

Jednocześnie w maju, o dwóch miesiącach regularnych wzrostów, ogólny wolumen handlu zagranicznego Chin zmniejszył się o 7,5 proc. Sam import spadł o 4,5 proc. W marcu przywódca Chin Xi Jinping i rosyjski prezydent Władimir Putin zawarli porozumienie, które ma doprowadzić do zwiększenia wymiany handlowej do 200 mld USD dolarów do końca 2023 roku.

Rosja boi się Chin

W połowie kwietnia wyciekł rosyjski raport dotyczący kontaktów handlowych z Chinami. Według unijnych urzędników, którym udało się z nim zapoznać, Rosja sama zapędziła się w kozi róg. Rosjanie sami nie są w stanie produkować zaawansowanej technologii, a jedynym źródłem jej pozyskania są dla niej obecnie Chiny. A to może prowadzić do całkowitego zdominowania rynku.

Rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego, Komunikacji i Środków Masowego Przekazu obawia się zdominowania krajowego rynku przez chińskie firmy jak Huawei, czy China Mobile, co może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa informacji w sieci.

Według rosyjskich urzędników na ataki szczególnie narażone są sektory urządzeń elektronicznych, sieciowych i technologia wykorzystująca chipy.

